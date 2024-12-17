Dünyanın En Zengin Ailesi Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi Aile Bulunuyor?
Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı. Listede dünyanın farklı birçok bölgesinden aileler yer aldı. Dünyanın en zengin ailelerinin serveti dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
25 - Ferrero Ailesi
Şirket: Ferrero
Sektör: Şekerleme
Ülke: İtalya
Varlık: 37,4 milyar dolar
Nesil: 3
24 - Newhouse Ailesi
Şirket: Advance Publications
Sektör: Medya
Ülke: ABD
Varlık: 38,8 milyar dolar
Nesil: 3
23 - Mistry Ailesi
Şirket: Shapoorji Pallonji Group
Sektör: Çoklu sektör
Ülke: Hindistan
Varlık: 41,4 milyar dolar
Nesil: 5
22 - Boehringer, Von Baumbach Ailesi
Şirket: Boehringer Ingelheim
Sektör: İlaç
Ülke: Almanya
Varlık: 43 milyar dolar
Nesil: 4
21 - Van Damme, De Spoelberch, De Mevius Ailesi
Şirket: Anheuser-Busch InBev
Sektör: İçecek
Ülke: Belçika
Varlık: 43,7 milyar dolar
Nesil: 5
20 - Duncan Ailesi
Şirket: Enterprise Products Partners
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 43,8 milyar dolar
Nesil: 2
19 - Chearavanont Ailesi
Şirket: Charoen Pokphand Group
Sektör: Çoklu sektör
Ülke: Tayland
Varlık: 44,1 milyar dolar
Nesil: 4
18 - Quandt Ailesi
Şirket: BMW
Sektör: Otomotiv
Ülke: Almanya
Varlık: 46 milyar dolar
Nesil: 4
17 - Hartono Ailesi
Şirket: Djarum Grup
Sektör: Finans
Ülke: Endonezya
Varlık: 47 milyar dolar
Nesil: 3
16 - Hoffmann, Oeri Ailesi
Şirket: Roche
Sektör: İlaç
Ülke: İsviçre
Varlık: 53,8 milyar dolar
Nesil: 5
15 - Ofer Ailesi
Şirket: Çoklu sektörler
Sektör: Sanayi
Ülke: İsrail
Varlık: 55,6 milyar dolar
Nesil: 2
14 - Cargill, Macmillan Ailesi
Şirket: Cargill
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 56 milyar dolar
Nesil: 7
13 - Pritzker Ailesi
Şirket: Çoklu şirketler (Hyatt Hotels)
Sektör: Otel ve konaklama
Ülke: ABD
Varlık: 59,4 milyar dolar
Nesil: 4
12 - Albrecht Ailesi
Şirket: Aldi
Sektör: Perakende
Ülke: Almanya
Varlık: 60,2 milyar dolar
Nesil: 3
11 - Johnson Ailesi
Şirket: Fidelity Investments
Sektör: Finans
Ülke: ABD
Varlık: 72,4 milyar dolar
Nesil: 3
10 - Reuters Ailesi
Şirket: Thomson Reuters
Sektör: Medya
Ülke: Kanada
Varlık: 87,1 milyar dolar
Nesil: 3
9 - Wertheimer Ailesi
Şirket: Chanel
Sektör: Lüks markalar
Ülke: Fransa
Varlık: 88 milyar dolar
Nesil: 3
8- Ambani Ailesi
Şirket: Reliance
Sektör: Sanayi
Ülke: Hindistan
Varlık: 99,6 milyar dolar
Nesil: 3
7 - Mars Ailesi
Şirket: Mars
Sektör: Şekerleme
Ülke: ABD
Varlık: 133,8 milyar dolar
Nesil: 5
6 - Suudi Ailesi
Şirket: Kraliyet ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Suudi Arabistan
Varlık: 140 milyar dolar
Nesil: 3
5 - Koch Ailesi
Şirket: Koch
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 148,5 milyar dolar
Nesil: 3
4 - Hermes Ailesi
Şirket: Hermes
Sektör: Lüks marka
Ülke: Fransa
Varlık: 170,6 milyar dolar
Nesil: 6
3 - Al Thani Ailesi
Şirket: Katar Kraliyet Ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Katar
Varlık: 172,9 milyar dolar
Nesil: 8
2 - Nahyan Ailesi
Şirket: Kraliyet Ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Birleşik Arap Emirliği
Varlık: 323,9 milyar dolar
Nesil: 3
1 - Walton Ailesi
Şirket: Walmart
Sektör: Perakende
Ülke: ABD
Varlık: 432,4 milyar dolar
Nesil: 3