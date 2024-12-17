Dünyanın En Zengin Ailesi Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi Aile Bulunuyor?

Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı. Listede dünyanın farklı birçok bölgesinden aileler yer aldı. Dünyanın en zengin ailelerinin serveti dudak uçuklattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünyanın En Zengin Ailesi Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi Aile Bulunuyor? - Resim: 1

25 - Ferrero Ailesi

Şirket: Ferrero

Sektör: Şekerleme

Ülke: İtalya

Varlık: 37,4 milyar dolar

Nesil: 3

24 - Newhouse Ailesi

Şirket: Advance Publications

Sektör: Medya

Ülke: ABD

Varlık: 38,8 milyar dolar

Nesil: 3

23 - Mistry Ailesi

Şirket: Shapoorji Pallonji Group

Sektör: Çoklu sektör

Ülke: Hindistan

Varlık: 41,4 milyar dolar

Nesil: 5

22 - Boehringer, Von Baumbach Ailesi

Şirket: Boehringer Ingelheim

Sektör: İlaç

Ülke: Almanya

Varlık: 43 milyar dolar

Nesil: 4

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Dünyanın En Zengin Ailesi Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi Aile Bulunuyor? - Resim: 2

21 - Van Damme, De Spoelberch, De Mevius Ailesi

Şirket: Anheuser-Busch InBev

Sektör: İçecek

Ülke: Belçika

Varlık: 43,7 milyar dolar

Nesil: 5

20 - Duncan Ailesi

Şirket: Enterprise Products Partners

Sektör: Sanayi

Ülke: ABD

Varlık: 43,8 milyar dolar

Nesil: 2

19 - Chearavanont Ailesi

Şirket: Charoen Pokphand Group

Sektör: Çoklu sektör

Ülke: Tayland

Varlık: 44,1 milyar dolar

Nesil: 4

18 - Quandt Ailesi

Şirket: BMW

Sektör: Otomotiv

Ülke: Almanya

Varlık: 46 milyar dolar

Nesil: 4

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Dünyanın En Zengin Ailesi Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi Aile Bulunuyor? - Resim: 3

17 - Hartono Ailesi

Şirket: Djarum Grup

Sektör: Finans

Ülke: Endonezya

Varlık: 47 milyar dolar

Nesil: 3

16 - Hoffmann, Oeri Ailesi

Şirket: Roche

Sektör: İlaç

Ülke: İsviçre

Varlık: 53,8 milyar dolar

Nesil: 5

15 - Ofer Ailesi

Şirket: Çoklu sektörler

Sektör: Sanayi

Ülke: İsrail

Varlık: 55,6 milyar dolar

Nesil: 2

14 - Cargill, Macmillan Ailesi

Şirket: Cargill

Sektör: Sanayi

Ülke: ABD

Varlık: 56 milyar dolar

Nesil: 7

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Dünyanın En Zengin Ailesi Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi Aile Bulunuyor? - Resim: 4

13 - Pritzker Ailesi

Şirket: Çoklu şirketler (Hyatt Hotels)

Sektör: Otel ve konaklama

Ülke: ABD

Varlık: 59,4 milyar dolar

Nesil: 4

12 - Albrecht Ailesi

Şirket: Aldi

Sektör: Perakende

Ülke: Almanya

Varlık: 60,2 milyar dolar

Nesil: 3

11 - Johnson Ailesi

Şirket: Fidelity Investments

Sektör: Finans

Ülke: ABD

Varlık: 72,4 milyar dolar

Nesil: 3

10 - Reuters Ailesi

Şirket: Thomson Reuters

Sektör: Medya

Ülke: Kanada

Varlık: 87,1 milyar dolar

Nesil: 3

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Dünyanın En Zengin Ailesi Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi Aile Bulunuyor? - Resim: 5

9 - Wertheimer Ailesi

Şirket: Chanel

Sektör: Lüks markalar

Ülke: Fransa

Varlık: 88 milyar dolar

Nesil: 3

8- Ambani Ailesi

Şirket: Reliance

Sektör: Sanayi

Ülke: Hindistan

Varlık: 99,6 milyar dolar

Nesil: 3

7 - Mars Ailesi

Şirket: Mars

Sektör: Şekerleme

Ülke: ABD

Varlık: 133,8 milyar dolar

Nesil: 5

6 - Suudi Ailesi

Şirket: Kraliyet ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Suudi Arabistan

Varlık: 140 milyar dolar

Nesil: 3

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Dünyanın En Zengin Ailesi Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi Aile Bulunuyor? - Resim: 6

5 - Koch Ailesi

Şirket: Koch

Sektör: Sanayi

Ülke: ABD

Varlık: 148,5 milyar dolar

Nesil: 3

4 - Hermes Ailesi

Şirket: Hermes

Sektör: Lüks marka

Ülke: Fransa

Varlık: 170,6 milyar dolar

Nesil: 6

3 - Al Thani Ailesi

Şirket: Katar Kraliyet Ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Katar

Varlık: 172,9 milyar dolar

Nesil: 8

2 - Nahyan Ailesi

Şirket: Kraliyet Ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Birleşik Arap Emirliği

Varlık: 323,9 milyar dolar

Nesil: 3

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Dünyanın En Zengin Ailesi Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi Aile Bulunuyor? - Resim: 7

1 - Walton Ailesi

Şirket: Walmart

Sektör: Perakende

Ülke: ABD

Varlık: 432,4 milyar dolar

Nesil: 3

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