Dünyanın En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu: Servetleri Dudak Uçuklattı
Dünya genelinde servetleriyle dikkat çeken en zengin 10 aile belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en varlıklı aileleri belli oldu. Çoğunluğu üçüncü ve dördüncü nesil olarak büyük bir mirası devralan ailelerin toplam mal varlıkları dudak uçuklattı. İşte sektörlerinde lider olan ve küresel ekonomiye yön veren o aileler listesi:
1. Walton Ailesi – ABD
Perakende devi Walmart'ın sahibi olan Walton Ailesi, 432,4 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alıyor. Aile, dünyanın en büyük market zincirlerinden birinin yönetimiyle büyük bir serveti elinde bulunduruyor.
2. Nahyan Ailesi – Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kraliyet Ailesi olan Nahyanlar, 323,9 milyar dolarlık servetle en zengin aileler arasında ikinci sırada. Petrol ve doğal gaz sektöründeki etkileriyle bilinen aile, bölgesel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.
3. Al Thani Ailesi – Katar
Katar Kraliyet Ailesi Al Thani'ler, sanayi ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla 172,9 milyar dolarlık bir servete sahip. Aile, Katar'ın küresel enerji piyasasındaki etkisini güçlendiren isimlerden biri.
4. Hermes Ailesi – Fransa
Lüks moda dünyasının önemli markalarından Hermes'in sahibi olan Hermes Ailesi, 170,6 milyar dolarlık servetiyle listede dördüncü sırada. Aile, moda ve aksesuar sektöründeki yenilikçi çalışmalarıyla tanınıyor.
5. Koch Ailesi – ABD
Kansas merkezli enerji ve kimya şirketi Koch'un sahibi olan Koch Ailesi, 148,5 milyar dolar servetiyle listenin beşinci sırasında yer alıyor. Aile, endüstriyel üretim ve enerji sektöründe lider konumda bulunuyor.
6. Suudi Ailesi – Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi, 140 milyar dolarlık varlığıyla en zengin aileler listesinde yer alıyor. Petrol gelirleri sayesinde ekonomide büyük bir paya sahip olan aile, ülkenin yönetiminde de etkili bir rol oynuyor.
7. Mars Ailesi – ABD
M&M's, Snickers gibi dünya çapında tanınan şekerleme markalarının sahibi Mars Ailesi, 133,8 milyar dolar servetle dikkat çekiyor. Aile, gıda ve içecek sektöründe önemli bir yere sahip.
8. Ambani Ailesi – Hindistan
Dünyanın en pahalı özel konutlarından birinde yaşayan Ambani Ailesi, 99,6 milyar dolarlık servetiyle Hindistan'ın en zengin ailesi olarak öne çıkıyor. Aile, enerji, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinde lider.
9. Wertheimer Ailesi – Fransa
Coco Chanel’in öncülüğünde lüks moda dünyasında büyüyen Wertheimer Ailesi, 88 milyar dolarlık servete sahip. Chanel markasının sahibi olan aile, modadaki etkisini uzun yıllardır sürdürüyor.
10. Reuters Ailesi – Kanada
Medya sektörünün önemli isimlerinden Reuters Ailesi, 87,1 milyar dolar servetiyle listede yer alıyor. Aile, küresel haber ajansı Reuters’ın sahibi olarak tanınıyor.