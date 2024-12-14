Dünyanın En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu: Servetleri Dudak Uçuklattı

5. Koch Ailesi – ABD

Kansas merkezli enerji ve kimya şirketi Koch'un sahibi olan Koch Ailesi, 148,5 milyar dolar servetiyle listenin beşinci sırasında yer alıyor. Aile, endüstriyel üretim ve enerji sektöründe lider konumda bulunuyor.

6. Suudi Ailesi – Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi, 140 milyar dolarlık varlığıyla en zengin aileler listesinde yer alıyor. Petrol gelirleri sayesinde ekonomide büyük bir paya sahip olan aile, ülkenin yönetiminde de etkili bir rol oynuyor.