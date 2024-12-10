Dünya’nın En Yaşanabilir Kentleri Listelendi: Türkiye’nin O Şehri Atağa Kalktı

Günlük yaşamın pratiklikleri, güvenlik, sağlık ve altyapı gibi kriterlere göre şehirlerin değerlendirildiği Yaşam Kalitesi Araştırması sonuçları açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünya’nın En Yaşanabilir Kentleri Listelendi: Türkiye’nin O Şehri Atağa Kalktı - Resim: 1

Mercer tarafından gerçekleştirilen bu kapsamlı araştırma, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin yaşam standartlarını sıralayarak dikkat çekici veriler sundu.

ZÜRİH ZİRVEYE YERLEŞTİ

Araştırmanın sonuçlarına göre, yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehir İsviçre’nin Zürih kenti oldu. Zürih’i sırasıyla Viyana, Cenevre, Kopenhag ve Auckland takip etti. Türkiye’den İstanbul, geçtiğimiz yıla göre 3 basamak yükselerek 134’üncü sıraya yerleşirken, Ankara 138’inci sıradaki yerini korudu.

Zürih, düşük suç oranları, sürdürülebilir yaşam olanakları, etkili kamu hizmetleri ve zengin kültürel aktiviteleriyle öne çıkıyor. Ancak şehir, yüksek konut fiyatları ve ulaşım masrafları nedeniyle dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olma özelliğini de taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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