Dünyanın En Uygun Fiyatlı İnsansı Robotu Tanıtıldı: Fiyatı Ne Kadar?

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R1 modeli, sadece uygun fiyatıyla değil, teknik donanımıyla da öne çıkıyor. Yaklaşık 25 kilogram ağırlığındaki robot, 26 eklem noktası sayesinde son derece esnek hareket kabiliyetine sahip. Gelişmiş çok modlu yapay zeka sistemiyle donatılan R1, hem sesli komutları algılayabiliyor hem de görsel verileri analiz ederek çevresini tanıyabiliyor.

TÜM TEKNİK DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Şirket, robotun tüm teknik detaylarını kamuoyuyla paylaşmasa da, daha önce geliştirilen G1 ve H1 modellerinden elde edilen bilgiler, R1’in yetenekleri hakkında fikir veriyor. Önceki modeller; yürüyebilme, merdiven çıkma, dengesini koruma, basit görevleri yerine getirme ve kollarıyla nesnelerle etkileşim kurabilme gibi işlevlere sahipti. Ayrıca bazı versiyonlar, sesli etkileşim desteğiyle kullanıcıyla iletişim kurabiliyordu.

YAPAY ZEKA ZİRVESİ

Unitree Robotics’in R1 lansmanını, Çin’in en büyük yapay zeka forumuyla aynı dönemde yapması dikkat çekti. Bu hamle, şirketin yalnızca bireysel tüketici pazarını değil, aynı zamanda global yapay zeka ekosistemindeki yerini de güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Piyasada yer alan diğer insansı robotların fiyatları genellikle 16 bin dolardan başlarken, bazı üst segment modellerin fiyatları 90 bin doları aşıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Unitree Robotics’in sunduğu R1 modeli, insansı robot teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırarak sektörde dengeleri değiştirebilecek bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi