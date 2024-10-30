Dünyanın En Şanssız Milyarderinin 'Yok Artık' Dedirten Hikayesi: Lanet Peşini Bir Türlü Bırakmadı
Amerikalı iş insanı Robert Belfer, yaptığı talihsiz yatırımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın en lanetli milyarderi olarak anılan Robert Belfer’ın çarpıcı hikayesi ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir milyarder olmanın hayali birçok kişinin kafasında süzülürken, bazıları bu hayali gerçekleştirdikten sonra bile şanssızlıkla yüzleşmek zorunda kalabiliyor. İşte Robert Belfer’ın hikayesi, tam da bu durumu gözler önüne seriyor.
Robert Belfer, Polonya'da Yahudi bir ailede dünyaya geldi ve II. Dünya Savaşı sonrası ailesiyle birlikte Amerika’ya göç etti. Amerika'da, ailesinin kurduğu Belco Petroleum ile enerji sektöründe büyük bir servet kazandı. Şirket, petrol ve doğal gaz üretimi ve ticaretinde önemli bir oyuncu haline geldi. Robert, babasının mirasını devralarak iş dünyasında etkili bir isim oldu ve şirketin büyümesine önemli katkılarda bulundu.
TÜM SERVETİNİ BİR GECEDE KAYBETTİ
Belfer, petrol ve enerji sektöründeki yatırımları sayesinde milyarder olmayı başardı. Ancak, 1980’lerin sonlarında şirket, o dönemdeki enerji devi Enron’un büyük hissedarlarından biri oldu. Enron, yenilikçi enerji stratejileri ile hızlı bir büyüme gösterirken, arka planda ciddi bir dolandırıcılığın olduğunun farkında değildi. 2001 yılında Enron, Amerika tarihinin en büyük muhasebe skandallarından birine imza atarak çöktü ve Belfer’ın milyarlarca dolarlık yatırımı bir gecede yok oldu.
YENİ SKANDAL PATLAK VERDİ
Belfer, Enron çöküşünün ardından iletişim sektörüne yöneldi ve büyük umutlarla WorldCom’a yatırım yaptı. Ancak, bu sefer de benzer bir trajedi yaşandı. WorldCom, kârını olduğundan yüksek göstermek için 11 milyar doları aşan bir muhasebe hilesine başvurdu ve 2002 yılında bu skandal patlak verdi. Şirket, iflas etti ve Belfer, ikinci büyük kaybıyla yüzleşmek zorunda kaldı.
YENİ ŞİRKET KURDU YİNE BATTI
Belfer’ın şanssızlığı burada da bitmedi. Büyük dolandırıcı Bernie Madoff’un kurbanı oldu. Enron ve WorldCom skandallarından sonra, Belfer ailesinin bazı yatırımları Madoff’un yönetimindeki fonlara yönlendirilmişti. 2008 yılında, Madoff’un tarihin en büyük Ponzi dolandırıcılığını gerçekleştirdiği ortaya çıktı ve bu skandal, yatırımcılara yaklaşık 65 milyar dolarlık kayba neden oldu. Belfer, bu dolandırıcılıkla da ciddi bir kayıpla karşılaştı.
DÜNYANIN EN ŞANSSIZ MİLYARDERİ
Son yıllarda, kripto para piyasasına adım atan Belfer, umutla FTX borsasına yatırım yaptı. Ancak, 2022 yılında FTX’in mali skandalları patlak verince, bu yatırım da büyük bir kayba dönüşerek Belfer’ın trajik serüvenine bir yenisini ekledi.
Robert Belfer, büyük umutlarla başladığı yolculukta, ardı ardına gelen felaketlerle dünyanın en şanssız milyarderi unvanına sahip oldu. Onun hikayesi, servetin ve şansın bir arada olmayabileceğinin acı bir hatırlatıcısı.