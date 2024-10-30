Dünyanın En Şanssız Milyarderinin 'Yok Artık' Dedirten Hikayesi: Lanet Peşini Bir Türlü Bırakmadı

Bir milyarder olmanın hayali birçok kişinin kafasında süzülürken, bazıları bu hayali gerçekleştirdikten sonra bile şanssızlıkla yüzleşmek zorunda kalabiliyor. İşte Robert Belfer’ın hikayesi, tam da bu durumu gözler önüne seriyor.

Robert Belfer, Polonya'da Yahudi bir ailede dünyaya geldi ve II. Dünya Savaşı sonrası ailesiyle birlikte Amerika’ya göç etti. Amerika'da, ailesinin kurduğu Belco Petroleum ile enerji sektöründe büyük bir servet kazandı. Şirket, petrol ve doğal gaz üretimi ve ticaretinde önemli bir oyuncu haline geldi. Robert, babasının mirasını devralarak iş dünyasında etkili bir isim oldu ve şirketin büyümesine önemli katkılarda bulundu.