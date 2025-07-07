Dünyanın En Pahalı Kira Listesi Açıklandı: Türkiye'nin O Şehri Rekor Kırdı

Deutsche Bank’ın analizine göre, İstanbul’da şehir merkezinde yer alan üç odalı bir dairenin ortalama kirası 2020 yılında 602 dolar iken, 2025 itibarıyla bu rakam 1764 dolara (yaklaşık 70.300 TL) yükseldi. Bu durum, İstanbul’un son 5 yılda yüzde 193,3’lük artışla kira fiyatı en çok yükselen şehir olduğunu gösterdi.

Ancak bu dramatik artışa rağmen İstanbul, toplam kira seviyesi bakımından küresel sıralamada 53. sırada yer aldı.