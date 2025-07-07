Dünyanın En Pahalı Kira Listesi Açıklandı: Türkiye'nin O Şehri Rekor Kırdı
Deutsche Bank tarafından yayımlanan 2025 Kira Raporu, dünya genelinde şehir merkezlerindeki üç odalı daire kiralarının son 5 yıldaki değişimini ortaya koydu. Raporda, kira artış oranı bakımından İstanbul dikkat çeken şehirler arasında yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Deutsche Bank’ın analizine göre, İstanbul’da şehir merkezinde yer alan üç odalı bir dairenin ortalama kirası 2020 yılında 602 dolar iken, 2025 itibarıyla bu rakam 1764 dolara (yaklaşık 70.300 TL) yükseldi. Bu durum, İstanbul’un son 5 yılda yüzde 193,3’lük artışla kira fiyatı en çok yükselen şehir olduğunu gösterdi.
Ancak bu dramatik artışa rağmen İstanbul, toplam kira seviyesi bakımından küresel sıralamada 53. sırada yer aldı.
KİRA SEVİYELERİNDE LİDERLİK NEW YORK'TA
Kira bedellerinin en yüksek olduğu şehirler arasında New York ilk sırada yer aldı. New York’ta şehir merkezindeki üç odalı bir dairenin ortalama kirası 2025 itibarıyla 8388 dolar oldu. Listenin devamında ise Singapur (6216 dolar), Boston (6091 dolar), Londra (5560 dolar) ve San Francisco (5424 dolar) gibi küresel metropoller yer aldı.
KİRALAR ARTIYOR, FİYATLAR UÇUYOR
Bazı şehirlerde dikkat çekici artış oranları kaydedildi:
Singapur: 5 yılda yüzde 61,6 artış
Boston: Yüzde 41
Londra: Yüzde 41,1
Zürih: Yüzde 25,5
Cenevre: Yüzde 28,6
Chicago: Yüzde 30,5
Dubai: Yüzde 49,2
Buna karşılık San Francisco’da ise kira fiyatlarında yüzde 12’lik bir gerileme yaşandı.
ENFLASYON VE TALEP KİRALARI YUKARI ÇEKİYOR
Uzmanlara göre, pandemi sonrası artan yaşam maliyetleri, ekonomik dalgalanmalar ve konut arzındaki yetersizlik, dünya genelinde kiraları yukarı taşıyan temel nedenler arasında yer alıyor. Türkiye’de ise döviz kuru, enflasyon ve göç etkisi kira artışlarında belirleyici faktörler arasında gösteriliyor.