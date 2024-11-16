Dünyanın En İyi İşyerleri Belli Oldu: Çalışanları Ofisten Çıkmak İstemiyor

Dünyanın en iyi işyerleri listesinde, çalışanların şirket liderliğine duyduğu yüksek güvenin yanı sıra, iş yerindeki adalet, inovasyon ve yapay zekâ kullanımına dair çarpıcı veriler de dikkat çekti.

ADİL TERFİLER ÖNE ÇIKTI

Listeye giren şirketler, çalışanlarına sağladıkları olumlu deneyimlerle ortalama bir iş yerinin ötesine geçiyor.

Yapılan araştırmaya göre:

-Bu şirketlerde çalışanların %75'i, terfilerin adil bir şekilde yapıldığını düşünüyor.

-Bu oran, standart bir iş yerinde çalışanlar arasında %50'nin altında kalıyor.

YAPAY ZEKA GÜVENİ ARTIRIYOR

Great Place to Work'ün 43.000 çalışanla gerçekleştirdiği araştırma, iş yerlerinde yapay zekâ kullanımına dair ilginç bulgular ortaya koyuyor:

Çalışanların %51’i, yapay zekâyı işlerini geliştirmek için kullanmaktan heyecan duyuyor.

Ancak yalnızca %45’i, şirketlerinin yapay zekâyı kendi faydalarına olacak şekilde kullanacağına güveniyor.

LİDERE GÜVEN İNOVASYON SÜRECİNİ 4 KAT ARTIRIYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise çalışanların liderlerine duyduğu güven ile inovasyona katılım arasındaki bağlantı. Güven duyulan liderlerle çalışanlar, iş yerindeki inovasyon süreçlerine dört kat daha fazla katkı sağlıyor.

Bu durum, yapay zekâ uygulamalarının benimsenmesini kolaylaştırırken şirketlerin dayanıklılığını ve çalışan bağlılığını artırıyor. Ayrıca, çalışanlar anlamlı inovasyon fırsatları yakaladıklarında, yapay zekâyı kullanma konusunda üç kat daha fazla istek gösteriyor.

DÜNYANIN EN İYİ İŞYERLERİ LİSTELENDİ

İşte, dünyanın en iyi işyerleri listesi 2024:

DHL Express

Hilton

AbbVie

Cisco

Hilti

Accenture

Teleperformance

Stryker

Cadence

Salesforce

Agilent Technologies

SC Johnson

SAP

Specsavers

Allianz

Kaynak: Haber Merkezi