Dünyanın En Güvenilir Elektrikli Otomobili Seçildi: Beş Yıldızı Peş Peşe Dizdi

Elektrikli araç denince ilk akla gelen "menzil" olsa da, son yapılan araştırmalar, sürücülerin önceliğinin çok farklı olduğunu ortaya koydu. Avrupa genelinde gerçekleştirilen ve 6 bin kişiyi kapsayan bir ankette katılımcıların yüzde 91’i, bir araç alırken ilk kriterin güvenilirlik olduğunu belirtti. Sürücüler için “sorunsuzluk” ve “yolda bırakmama” özelliği, her şeyin önüne geçiyor.