Dünyanın En Güvenilir Elektrikli Otomobili Seçildi: Beş Yıldızı Peş Peşe Dizdi
Elektrikli otomobil pazarında güvenlik algısını kökünden değiştiren çarpıcı bir gelişme yaşandı. İsveçli ve Çinli otomotiv devlerinin ortak üretimi olan Polestar 3, Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı (Euro NCAP) çarpışma testlerinden tam not alarak 5 yıldız ile en güvenilir elektrikli otomobil unvanını kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araç denince ilk akla gelen "menzil" olsa da, son yapılan araştırmalar, sürücülerin önceliğinin çok farklı olduğunu ortaya koydu. Avrupa genelinde gerçekleştirilen ve 6 bin kişiyi kapsayan bir ankette katılımcıların yüzde 91’i, bir araç alırken ilk kriterin güvenilirlik olduğunu belirtti. Sürücüler için “sorunsuzluk” ve “yolda bırakmama” özelliği, her şeyin önüne geçiyor.
FİYAT PERFORMANS DENGESİYLE ÖNE ÇIKTI
Yüksek başlangıç maliyetlerine rağmen elektrikli araçların düşük bakım ve işletme giderleri kullanıcıları cezbediyor. Anket katılımcılarının yüzde 89'u, fiyat-performans dengesine dikkat ettiğini ve uzun vadede ekonomik avantaj sağlayan modelleri tercih ettiklerini ifade etti.
Katılımcıların yüzde 83’ü, şerit takip sistemi, otomatik frenleme, dikiz kamerası ve benzeri aktif güvenlik teknolojilerinin araç tercihinde belirleyici olduğunu vurguladı. Ancak güvenlik sadece yazılım değil; kaza anında yolcuları ne kadar koruyabildiği de büyük önem taşıyor.
BAZI MODELLER SINIFTA KALDI
Euro NCAP’in 2024 test sonuçlarında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Bazı modeller beklentileri karşılayamazken, bazıları ise sınıfının en iyisi oldu.
Dacia Spring, yalnızca 1 yıldız alarak güvenlikte sınıfta kaldı.
Renault Zoe ise sıfır yıldız ile dikkat çekici şekilde düşük performans sergiledi.
Öte yandan bu yıl test edilen 6 yeni elektrikli modelin tamamı 5 yıldız almayı başardı.
Listenin zirvesine yerleşen model ise Polestar 3 oldu. Gerek yolcu güvenliği gerekse yaya ve diğer sürücülere karşı sağladığı koruma ile en yüksek puanı alarak birinciliği göğüsledi.
Listenin ikinci sırasında Audi A6 e-tron, üçüncü sırasında ise Mini Cooper E yer aldı. Geri kalan üç modelin tamamı Çin merkezli üreticilere ait olması, Çinli markaların sadece fiyat avantajıyla değil, artık güvenlikte de rekabetçi olduklarını gözler önüne serdi.