Dünyanın En Güçlü Pasaportları Açıklandı: Türkiye 6 Sıra Birden Atladı!

Yüksek refah seviyesiyle dikkat çeken Singapur, 195 ülkeye vizesiz giriş imkanı sunarak bir kez daha listenin zirvesine yerleşti. Singapur’u 193 destinasyona vizesiz erişim sağlayan Japonya takip etti.

İLK 3 BELLİ OLDU

Henley & Partners tarafından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanarak hazırlanan endeks, dünya genelinde 227 destinasyonu değerlendirdi. Singapur’un ardından sıralamada ikinci olan Japonya'yı, 192 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyan Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri izledi. Bu ülkeler aynı zamanda Finlandiya ve Güney Kore ile 3. sırayı paylaştı.