Dünyanın En Güçlü Pasaportları Açıklandı: Türkiye 6 Sıra Birden Atladı!
Dünyanın en güçlü pasaportları, 2025 Henley Pasaport Endeksi'nde çıkan sonuçlarla birlikte belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek refah seviyesiyle dikkat çeken Singapur, 195 ülkeye vizesiz giriş imkanı sunarak bir kez daha listenin zirvesine yerleşti. Singapur’u 193 destinasyona vizesiz erişim sağlayan Japonya takip etti.
İLK 3 BELLİ OLDU
Henley & Partners tarafından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanarak hazırlanan endeks, dünya genelinde 227 destinasyonu değerlendirdi. Singapur’un ardından sıralamada ikinci olan Japonya'yı, 192 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyan Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri izledi. Bu ülkeler aynı zamanda Finlandiya ve Güney Kore ile 3. sırayı paylaştı.
AVRUPA ÜLKELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi Avrupa Birliği ülkelerinden oluşan bir grup, 191 destinasyona vizesiz erişimle 4. sırayı paylaştı. Belçika, Yeni Zelanda, Portekiz, İsviçre ve Birleşik Krallık ise 190 destinasyonla 5. sırada yer aldı.
ABD, bir sıra kaybederek 9. sıraya gerilerken, Kanada 7. sırada kaldı.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ZİRVEYE OYNUYOR
Son yıllarda büyük bir yükseliş gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 185 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 10. sıraya yerleşti. 2015 yılından bu yana 72 destinasyona daha erişim hakkı kazanan BAE, ilk 10’a giren tek Arap devleti oldu.
AFGANİSTAN SONUNCU OLDU
Çin de son 10 yılda hızlı bir yükselişle dikkat çekti. 2015 yılında 94. sırada yer alan Çin, 2025’te 60. sıraya çıktı ve vizesiz erişim sağladığı destinasyon sayısını 40 artırdı. Öte yandan, Afganistan, yalnızca 26 destinasyona vizesiz giriş imkanıyla listenin son sırasında yer aldı.
TÜRKİYE ATAĞA KALKTI
Türkiye, geçtiğimiz yıla kıyasla altı basamak birden yükselerek dünyanın en güçlü 46. pasaportu unvanını elde etti. Türk pasaportu, 116 ülkeye vizesiz giriş imkanı sunarken, sıralamada Rusya ile aynı basamakta yer aldı.