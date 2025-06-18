Dünyanın En Güçlü Kara Orduları Belli Oldu: Türkiye Öyle Bir Sıraya Yerleşti ki Görenler Şaşkın

TÜRKİYE’NİN KARA GÜCÜNE YAKIN BAKIŞ

Listenin 9. sırasında yer alan Türkiye, sahip olduğu zırhlı araç filosu ve topçu sistemleriyle birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakıyor. Kara kuvvetlerine ait araç, tank ve topçu sayısı, ülkenin savunma kapasitesine dair önemli ipuçları veriyor.

Türkiye Kara Kuvvetleri envanterinde yer alan bazı unsurlar:

Tank Sayısı: 2.229

Leopard 2A4, Leopard 1T, M60T ve M60A3 gibi ana muharebe tanklarının yanı sıra M48A5T2 gibi orta sınıf tanklar da görev yapıyor.Zırhlı Araçlar: 9.096

PARS III, BMC Kirpi, Vuran, Cobra, Hızır gibi yerli üretim zırhlı araçlar keşif, personel taşıma, radar ve KBRN görevlerinde kullanılıyor.

Lojistik Araçlar: 37.573

Cobra II, Kaplan STA gibi araçlarla desteklenen lojistik kapasite, mühendislikten cephane taşımaya kadar geniş bir görev yelpazesi sunuyor.

Topçu Sistemleri: 3.584

M52, M110 gibi kundağı motorlu obüslerin yanı sıra M101A1 ve M114A2 gibi çekili top sistemleri bulunuyor. Ayrıca çeşitli hava savunma sistemleri de envantere dahil.