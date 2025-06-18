Dünyanın En Güçlü Kara Orduları Belli Oldu: Türkiye Öyle Bir Sıraya Yerleşti ki Görenler Şaşkın
Global Fire Power tarafından yayımlanan dünyanın en güçlü kara orduları belli oldu. Kara kuvvetlerine ait araç, tank ve topçu sayısıyla ülkenin savunma kapasitesinin değerlendirildiği araştırmada Türkiye listede öyle bir yere yerleşti ki görenler şaşkın.
Kaynak: Haber Merkezi
Orta Doğu’da siyasi dengeler hızla değişirken, bölgedeki askeri güçler yeniden mercek altına alındı. Özellikle İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, gözler Türkiye’nin kara kuvvetleri kapasitesine çevrildi. Türkiye, Global Fire Power tarafından yayımlanan dünyanın en güçlü kara orduları listesinde ilk 10’a girerek dikkat çekti.
TÜRKİYE’NİN KARA GÜCÜNE YAKIN BAKIŞ
Listenin 9. sırasında yer alan Türkiye, sahip olduğu zırhlı araç filosu ve topçu sistemleriyle birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakıyor. Kara kuvvetlerine ait araç, tank ve topçu sayısı, ülkenin savunma kapasitesine dair önemli ipuçları veriyor.
Türkiye Kara Kuvvetleri envanterinde yer alan bazı unsurlar:
Tank Sayısı: 2.229
Leopard 2A4, Leopard 1T, M60T ve M60A3 gibi ana muharebe tanklarının yanı sıra M48A5T2 gibi orta sınıf tanklar da görev yapıyor.Zırhlı Araçlar: 9.096
PARS III, BMC Kirpi, Vuran, Cobra, Hızır gibi yerli üretim zırhlı araçlar keşif, personel taşıma, radar ve KBRN görevlerinde kullanılıyor.
Lojistik Araçlar: 37.573
Cobra II, Kaplan STA gibi araçlarla desteklenen lojistik kapasite, mühendislikten cephane taşımaya kadar geniş bir görev yelpazesi sunuyor.
Topçu Sistemleri: 3.584
M52, M110 gibi kundağı motorlu obüslerin yanı sıra M101A1 ve M114A2 gibi çekili top sistemleri bulunuyor. Ayrıca çeşitli hava savunma sistemleri de envantere dahil.
2025 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KARA ORDUSU LİSTESİ
1.Amerika Birleşik Devletleri
2.Rusya
3.Çin
4.Hindistan
5.Güney Kore
6.İngiltere
7.Fransa
8.Japonya
9.Türkiye
10.İtalya