Dünyanın En Değerli Şirketleri Belli Oldu: Elon Musk Başını Taştan Taşa Vuracak
Dünya devlerinin arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışmaya başladı. Sektörde yaşanan değişimler, taşları yerinden oynattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde teknoloji sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler, en değerli şirketler arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Dev şirketler, rakiplerini geride bırakabilmek için farklı stratejiler geliştiriyor ve zirveye ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Peki dünyadaki en değerli şirketler hangileri?
DÜNYANIN EN DEĞERLİ 30 ŞİRKETİ BELLİ OLDU
İşte, dünya çapında en değerli şirketlerin listesi:
30- SAP (Yazılım Şirketi): 306.59 milyar dolar
29- Salesforce (Yazılım Şirketi): 310.60 milyar dolar
28- Novo Nordisk (Sağlık Şirketi): 351.55 milyar dolar
27- Johnson & Johnson (İlaç Şirketi): 353.99 milyar dolar
26- Bank of America (Yatırım Bankası): 354.13 milyar dolar
25- LVMH (Lüks Markalar Grubu): 354.43 milyar dolar
24- Netflix (Teknoloji ve Medya Hizmetleri Sağlayıcısı ve Yapım Şirketi): 366.80 milyar dolar
23- Procter & Gamble (Kişisel Bakım Ürünleri): 379.46 milyar dolar
22- Home Depot (Ev Geliştirme Perakende Şirketi): 406.66 milyar dolar
21- Costco (Perakende Şirketi): 418.68 milyar dolar
20- Oracle (Bilgisayar Teknolojisi Şirketi): 450.39 milyar dolar
19- Tencent (Bilişim Şirketi): 451.99 milyar dolar
18- UnitedHealth (Sağlık Sigortası Şirketi): 469.12 milyar dolar
17- Mastercard (Finans Şirketi): 481.58 milyar dolar
16- Exxon Mobil (Akaryakıt Şirketi): 493.65 milyar dolar
15- Visa (Finans Şirketi): 618.93 milyar dolar
14- Eli Lilly (İlaç Şirketi): 652.65 milyar dolar
13- JPMorgan (Yatırım Bankası): 725.02 milyar dolar
12- Walmart (Perakende Şirketi): 738.58 milyar dolar
11- Berkshire Hathaway (Holding Şirketi): 1.008 trilyon dolar
10- TSMC (Yarı İletken Çip Üreticisi): 1.096 trilyon dolar
9- Broadcom (Yarı İletken Çip Üreticisi): 1.112 trilyon dolar
8- Tesla (Elektrikli Araç Üreticisi): 1.369 trilyon dolar
7- Meta Platforms (Facebook): 1.546 trilyon dolar
6- Saudi Aramco (Petrol ve Doğalgaz Şirketi): 1.822 trilyon dolar
5- Amazon (Teknoloji Şirketi): 2.375 trilyon dolar
4- Alphabet (Google) (Çok Uluslu Konglomerat): 2.407 trilyon dolar
3- Microsoft (Teknoloji Şirketi): 3.189 trilyon dolar
2- NVIDIA (Teknoloji Şirketi): 3.372 trilyon dolar
1- Apple (Teknoloji Şirketi): 3.458 trilyon dolar