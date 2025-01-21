Dünyanın En Değerli Şirketleri Belli Oldu: Elon Musk Başını Taştan Taşa Vuracak

Dünya devlerinin arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışmaya başladı. Sektörde yaşanan değişimler, taşları yerinden oynattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünyanın En Değerli Şirketleri Belli Oldu: Elon Musk Başını Taştan Taşa Vuracak - Resim: 1

Son dönemde teknoloji sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler, en değerli şirketler arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Dev şirketler, rakiplerini geride bırakabilmek için farklı stratejiler geliştiriyor ve zirveye ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Peki dünyadaki en değerli şirketler hangileri?

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Dünyanın En Değerli Şirketleri Belli Oldu: Elon Musk Başını Taştan Taşa Vuracak - Resim: 2

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 30 ŞİRKETİ BELLİ OLDU

İşte, dünya çapında en değerli şirketlerin listesi:

30- SAP (Yazılım Şirketi): 306.59 milyar dolar

29- Salesforce (Yazılım Şirketi): 310.60 milyar dolar

28- Novo Nordisk (Sağlık Şirketi): 351.55 milyar dolar

27- Johnson & Johnson (İlaç Şirketi): 353.99 milyar dolar

26- Bank of America (Yatırım Bankası): 354.13 milyar dolar

25- LVMH (Lüks Markalar Grubu): 354.43 milyar dolar

24- Netflix (Teknoloji ve Medya Hizmetleri Sağlayıcısı ve Yapım Şirketi): 366.80 milyar dolar

23- Procter & Gamble (Kişisel Bakım Ürünleri): 379.46 milyar dolar

22- Home Depot (Ev Geliştirme Perakende Şirketi): 406.66 milyar dolar

21- Costco (Perakende Şirketi): 418.68 milyar dolar

20- Oracle (Bilgisayar Teknolojisi Şirketi): 450.39 milyar dolar

19- Tencent (Bilişim Şirketi): 451.99 milyar dolar

18- UnitedHealth (Sağlık Sigortası Şirketi): 469.12 milyar dolar

17- Mastercard (Finans Şirketi): 481.58 milyar dolar

16- Exxon Mobil (Akaryakıt Şirketi): 493.65 milyar dolar

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Dünyanın En Değerli Şirketleri Belli Oldu: Elon Musk Başını Taştan Taşa Vuracak - Resim: 3

15- Visa (Finans Şirketi): 618.93 milyar dolar

14- Eli Lilly (İlaç Şirketi): 652.65 milyar dolar

13- JPMorgan (Yatırım Bankası): 725.02 milyar dolar

12- Walmart (Perakende Şirketi): 738.58 milyar dolar

11- Berkshire Hathaway (Holding Şirketi): 1.008 trilyon dolar

10- TSMC (Yarı İletken Çip Üreticisi): 1.096 trilyon dolar

9- Broadcom (Yarı İletken Çip Üreticisi): 1.112 trilyon dolar

8- Tesla (Elektrikli Araç Üreticisi): 1.369 trilyon dolar

7- Meta Platforms (Facebook): 1.546 trilyon dolar

6- Saudi Aramco (Petrol ve Doğalgaz Şirketi): 1.822 trilyon dolar

5- Amazon (Teknoloji Şirketi): 2.375 trilyon dolar

4- Alphabet (Google) (Çok Uluslu Konglomerat): 2.407 trilyon dolar

3- Microsoft (Teknoloji Şirketi): 3.189 trilyon dolar

2- NVIDIA (Teknoloji Şirketi): 3.372 trilyon dolar

1- Apple (Teknoloji Şirketi): 3.458 trilyon dolar

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