Dünyanın En Değerli Şirketleri Belli Oldu: Elon Musk Başını Taştan Taşa Vuracak

Son dönemde teknoloji sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler, en değerli şirketler arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Dev şirketler, rakiplerini geride bırakabilmek için farklı stratejiler geliştiriyor ve zirveye ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Peki dünyadaki en değerli şirketler hangileri?