Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı
Dünyanın en değerli markaları açıklandı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023” araştırmasının sonucu yayımlandı.
Her yıl dünyanın en değerli şirketlerinin açıklandığı Brand Finance’in Global 500 raporu yayımlandı.
Rapora göre dünyanın en değerli 10 markası şöyle sıralandı:
10-) TikTok: 7 milyar dolarla TikTok Tablonun en altında yer alan marka değeri 4,7 milyar dolar belirlenirken, Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi.
9-) Tesla: 66,2 milyar dolarla Tesla 9'uncı sırada yer aldı.
8-) Verizon: 67,4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8'inci sırada.