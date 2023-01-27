Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı

Dünyanın en değerli markaları açıklandı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023” araştırmasının sonucu yayımlandı.

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Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı - Resim: 1

Her yıl dünyanın en değerli şirketlerinin açıklandığı Brand Finance’in Global 500 raporu yayımlandı.

Rapora göre dünyanın en değerli 10 markası şöyle sıralandı:

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Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı - Resim: 2

10-) TikTok: 7 milyar dolarla TikTok Tablonun en altında yer alan marka değeri 4,7 milyar dolar belirlenirken, Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi.

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Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı - Resim: 3

9-) Tesla: 66,2 milyar dolarla Tesla 9'uncı sırada yer aldı.

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Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı - Resim: 4

8-) Verizon: 67,4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8'inci sırada.

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