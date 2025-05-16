Dünyanın En Büyük Şirketleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

TÜRKİYE 35 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKETLE 30. SIRADA

Türkiye ise 74 ülkenin yer aldığı sıralamada 30. sırada yer aldı. Ülkede, piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde olan 35 halka açık şirket bulunuyor. Bu şirketler arasında değeri 10 milyar doları aşan firmalar ise Koç Holding, Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, Garanti BBVA ve Aselsan olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin listede bulunduğu konum, küresel sermaye piyasalarıyla entegrasyonunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.