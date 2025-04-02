Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti

Dünya genelinde beslenme alışkanlıkları, ekonomik ve çevresel faktörlerin etkisiyle şekillenmeye devam ediyor. Yoğun kentleşme ve iklim değişikliği gibi etkenler, özellikle düşük gelirli ülkelerde gıda tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından kişi başına düşen günlük kalori tüketimi baz alınarak hazırlanan listede Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti.