Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti

Dünya genelinde ülkelere göre beslenme alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı bir araştırma yapıldı. Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belirlenirken, Türkiye’nin sıralamadaki yeri şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti - Resim: 1

Dünya genelinde beslenme alışkanlıkları, ekonomik ve çevresel faktörlerin etkisiyle şekillenmeye devam ediyor. Yoğun kentleşme ve iklim değişikliği gibi etkenler, özellikle düşük gelirli ülkelerde gıda tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından kişi başına düşen günlük kalori tüketimi baz alınarak hazırlanan listede Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti.

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Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti - Resim: 2

İLK 5’E AVRUPA ÜLKELERİ YERLEŞTİ

Listenin zirvesinde, kişi başına düşen 3.800 kalorilik tüketimle Avusturya yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri (3.750 kalori) ikinci, Yunanistan (3.710 kalori) ise üçüncü sırada bulunuyor. Belçika (3.690 kalori) ve Lüksemburg (3.680 kalori) ise en çok yemek tüketen ülkeler arasında dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.

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Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti - Resim: 3

DÜNYANIN EN ÇOK YEMEK YİYEN ÜLKELERİ LİSTESİ

1. Avusturya

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.800

2. Amerika Birleşik Devletleri

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.750

3. Yunanistan

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.710

4. Belçika

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.690

5. Lüksemburg

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.680

6. İtalya

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.650

7. Malta

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.600

8. İrlanda

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.590

9. Portekiz

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.580

10. Almanya

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.540

11. Kanada

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.530

12. Fransa

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.530

13. İsrail

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.530

14. TÜRKİYE

Türkiye, günlük ortalama 3.500 kalorilik kişi başına tüketimle listede 14. sırada kendine yer buldu. Türk mutfağı, zengin lezzetleriyle dünya çapında tanınırken, özellikle kebap ve baklava gibi geleneksel tatlarla dikkat çekiyor.

15. Romanya

Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.490

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