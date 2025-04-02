Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti
Dünya genelinde ülkelere göre beslenme alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı bir araştırma yapıldı. Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belirlenirken, Türkiye’nin sıralamadaki yeri şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde beslenme alışkanlıkları, ekonomik ve çevresel faktörlerin etkisiyle şekillenmeye devam ediyor. Yoğun kentleşme ve iklim değişikliği gibi etkenler, özellikle düşük gelirli ülkelerde gıda tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından kişi başına düşen günlük kalori tüketimi baz alınarak hazırlanan listede Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti.
İLK 5’E AVRUPA ÜLKELERİ YERLEŞTİ
Listenin zirvesinde, kişi başına düşen 3.800 kalorilik tüketimle Avusturya yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri (3.750 kalori) ikinci, Yunanistan (3.710 kalori) ise üçüncü sırada bulunuyor. Belçika (3.690 kalori) ve Lüksemburg (3.680 kalori) ise en çok yemek tüketen ülkeler arasında dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.
DÜNYANIN EN ÇOK YEMEK YİYEN ÜLKELERİ LİSTESİ
1. Avusturya
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.800
2. Amerika Birleşik Devletleri
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.750
3. Yunanistan
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.710
4. Belçika
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.690
5. Lüksemburg
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.680
6. İtalya
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.650
7. Malta
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.600
8. İrlanda
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.590
9. Portekiz
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.580
10. Almanya
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.540
11. Kanada
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.530
12. Fransa
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.530
13. İsrail
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.530
14. TÜRKİYE
Türkiye, günlük ortalama 3.500 kalorilik kişi başına tüketimle listede 14. sırada kendine yer buldu. Türk mutfağı, zengin lezzetleriyle dünya çapında tanınırken, özellikle kebap ve baklava gibi geleneksel tatlarla dikkat çekiyor.
15. Romanya
Günlük kişi başı kalori tüketimi: 3.490