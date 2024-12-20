Dünyanın Bir Numaralı Sigorta Devi Resmen El Değiştirdi: Yeni Sahiplerini Duyan Şoke Oldu

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden Generali Sigorta el değiştirdi. Yeni sahipleri herkesi şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünyanın Bir Numaralı Sigorta Devi Resmen El Değiştirdi: Yeni Sahiplerini Duyan Şoke Oldu - Resim: 1

Dünyaca ünlü sigorta şirketi Generali Sigorta'nın Türkiye'deki operasyonlarının satışı resmi olarak sonuçlandı.

YENİ SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Generali Sigorta A.Ş.'nin yüzde 99,99 hissesi, Kiler Holding, Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Arex Yatırım Holding ve Arex Sigorta tarafından satın alındı.

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Dünyanın Bir Numaralı Sigorta Devi Resmen El Değiştirdi: Yeni Sahiplerini Duyan Şoke Oldu - Resim: 2

HİSSE DEVRİ RESMEN TAMAMLANDI

Rekabet Kurumu (RK) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) onay süreçlerinin ardından hisse devri tamamlandı.

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