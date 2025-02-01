Dünyanın Bir Numaralı Merkez Bankası'nda Şok! Eski Danışman Tutuklandı! Ticari Sırları O Ülkeyle Paylaşmış

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski bir kıdemli danışmanı John Harold Rogers’ın "ders" verme görüntüsüyle Çin'de suç ortaklarıyla bir araya gelerek Fed'e ait hassas, ticari sır niteliğindeki bilgileri paylaştığı belirtildi. Rogers, Çin yararına Fed ticari sırlarını çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

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Dünyanın Bir Numaralı Merkez Bankası'nda Şok! Eski Danışman Tutuklandı! Ticari Sırları O Ülkeyle Paylaşmış

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski bir kıdemli danışmanının, Çin yararına Fed ticari sırlarını çaldığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Fed Yönetim Kurulunun eski bir kıdemli danışmanı olan John Harold Rogers'ın Çin yararına ticari sırları çalmak için komplo kurduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.

Komplonun devamı olarak Rogers'ın Fed'e yanlış beyanlarda bulunduğu aktarılan açıklamada, beyanların yürütülen soruşturma üzerinde önemli bir etkisi olduğu iddia edildi.

Dünyanın Bir Numaralı Merkez Bankası'nda Şok! Eski Danışman Tutuklandı! Ticari Sırları O Ülkeyle Paylaşmış - Resim : 1

Açıklamada, ekonomi alanında doktora derecesine sahip bir ABD vatandaşı olan Rogers'ın 2010 yılından 2021 yılına kadar Fed'de kıdemli danışman olarak görev yaptığı, Çin'in istihbarat ve güvenlik birimleri için çalışan ve bir Çin'deki bir üniversitede yüksek lisans öğrencisi gibi davranan Çinli işbirlikçileriyle gizli bilgileri paylaştığı öne sürüldü.

Çin'in büyük miktarda ABD dış borcunu elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Rogers'ın suç ortaklarıyla paylaştığı verilerin Çin'in ABD piyasasını manipüle etmesine olanak sağlayabileceği vurgulandı.

Açıklamada, politika faiz oranındaki değişiklikler dahil olmak üzere ABD ekonomi politikası hakkında önceden bilgi sahibi olmanın Çin'e ABD tahvillerini, menkul kıymetlerini alırken veya satarken avantaj sağlayabileceğine dikkat çekildi.

GİZLİ BİLGİLERİ PAYLAŞMA SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ?

Rogers'ın en azından 2018'den itibaren Fed'deki pozisyonundan faydalandığının iddia edildiği açıklamada, bu bilgileri Fed politikalarını ihlal ederek elektronik ortamda kişisel e-posta hesabına aktardığı ya da Çin'e seyahat etmeden önce suç ortaklarıyla yapacağı toplantılara hazırlık amacıyla yazdırdığı kaydedildi.

Açıklamada, eski danışmanın "ders" verme kisvesi altında Çin'deki otel odalarında suç ortaklarıyla bir araya gelerek Fed'e ait hassas, ticari sır niteliğindeki bilgileri paylaştığı ifade edildi.

Rogers'a 2023'te bir Çin üniversitesinde yarı zamanlı profesör olarak çalıştığı için yaklaşık 450 bin dolar ödendiği belirtilen açıklamada, eski danışmanın Şubat 2020'deki soruşturmada, hassas bilgilere erişimi, bu bilgileri aktarması ve suç ortaklarıyla olan ilişkileri hakkında yalan söylediği aktarıldı.

Açıklamada, Rogers'ın ekonomik casusluk yapmak için komplo kurmak ve yalan beyanda bulunmakla suçlandığı ifade edilerek, ekonomik casusluk yapmak için komplo kurmanın en fazla 15 yıl hapis cezası ve 5 milyon dolar para cezası, yalan beyanda bulunmanın ise en fazla 5 yıl hapis cezasını gerektirdiği anımsatıldı.

Kaynak: DHA

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