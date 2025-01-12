Dünyada Eşi Benzeri Yok! 46 Yıl Boyunca Toprağın Altında Sakladı, Tam Servet Değerinde! 400 Bin Liraya Satılıyor

400 BİN LİRAYA SATIYOR

Başar, biriktirdiği taşları çıkararak iki hafta süren titiz bir çalışmayla 75-85 santimetre uzunluğunda ve 485-775 gram ağırlığında iki özel tespih üretti. Tespihlerden birine 350-400 bin lira arasında bir değer biçildiğini ifade eden Başar, "Bu büyüklükte bir tespih, bugüne kadar yapılmadı. Ellerim kabarana kadar çalıştım. Tespih koleksiyoncuları ve meraklıları bu eserleri duyarsa kesinlikle sahiplenmek ister," diye konuştu.