Dünyada Eşi Benzeri Yok! 46 Yıl Boyunca Toprağın Altında Sakladı, Tam Servet Değerinde! 400 Bin Liraya Satılıyor
Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Veysel Başar, çocukluk yıllarından itibaren biriktirdiği nadir taşları 46 yıl boyunca toprak altında muhafaza ederek bugüne taşıdı.
Kaynak: AA-İHA
Veysel Başar, bu taşlardan ürettiği iki özel tespihle hem dikkatleri üzerine çekti hem de tespih koleksiyoncularının ilgisini topladı. Değer biçtiği tespihlerden biri 350-400 bin lira arasında fiyatlandırıldı.
12 YAŞINDAN BERİ MESLEĞİNİ YAPIYOR
Veysel Başar, 12 yaşında amcasından öğrendiği tespih yapımını, evinin yanındaki iki metrekarelik atölyede 46 yıldır sürdürüyor. Dört çocuk babası olan Başar, geçimini bu meslekle sağlarken, yıllar boyunca topladığı ve toprak altında sakladığı büyük boyutlardaki Oltu taşlarını kullanarak sıra dışı eserler ortaya koydu.
46 YIL BOYUNCA BEKLEDİ
Başar, nadir bulunan büyük boyutlu taşları uzun yıllar boyunca rutubetli ortamda muhafaza ettiğini belirterek, "Bu taşları 46 yıl boyunca topladım ve sakladım. Büyük boyutlardaki taşlar madenlerde çok nadir bulunuyor. Bu yıl kullandığım 10 kilogramlık taş içinde sadece bir tespih tanesi büyüklüğünde bir parça bulabildim. Böyle bir tespihi yapmak için tekrar 46 yıl beklemek gerekebilir" dedi.
400 BİN LİRAYA SATIYOR
Başar, biriktirdiği taşları çıkararak iki hafta süren titiz bir çalışmayla 75-85 santimetre uzunluğunda ve 485-775 gram ağırlığında iki özel tespih üretti. Tespihlerden birine 350-400 bin lira arasında bir değer biçildiğini ifade eden Başar, "Bu büyüklükte bir tespih, bugüne kadar yapılmadı. Ellerim kabarana kadar çalıştım. Tespih koleksiyoncuları ve meraklıları bu eserleri duyarsa kesinlikle sahiplenmek ister," diye konuştu.
BU TESBİHTEN DAHA BÜYÜĞÜ YOK
Ürettiği tespihleri kısa süreliğine ilçedeki Tespihçiler Pasajı’nda sergileyen Başar, eserlerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başar, "46 yıllık emeğimle bu tespihi ortaya çıkardım. Şu ana kadar bu özellikte ve büyüklükte başka bir tespih yapılmadı. Bundan daha büyüğü yok" ifadelerini kullandı.