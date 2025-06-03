Dünyada Enflasyon Sıralaması Açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
Dünya genelinde enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan son verilere göre, Türkiye'de enflasyon yıllık bazda düşüş gösterse de, dünyadaki yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında ilk 10 içinde yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK'in Mayıs 2025 verilerine göre, aylık enflasyon %1,53 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon oranı ise %35,41'e gerileyerek önceki dönemlere kıyasla düşüş gösterdi. Ancak bu oran, Türkiye’yi küresel enflasyon listesinde 6. sıraya yerleştirdi.
EN YÜKSEK ENFLASYONA SAHİP ÜLKELER
Dünyada en yüksek enflasyona sahip ülke Venezuela oldu. Nisan 2025 itibarıyla Venezuela’da yıllık enflasyon %172 seviyesinde ölçüldü. Ülkede hiperenflasyon hâlen etkisini sürdürürken, para birimi bolívarın değer kaybı ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı ciddi boyutlara ulaştı.
İkinci sırada %92,1 oranıyla Zimbabwe yer aldı. Hükümetin para basma politikası ve döviz krizinin etkisiyle ülkede fiyatlar hızla artmaya devam ediyor.
Arjantin, %80’in üzerinde seyreden enflasyon oranıyla 3. sırada bulunuyor. Devalüasyonlar ve döviz talebi ülke ekonomisindeki istikrarsızlığı körüklüyor.
Lübnan ve Suriye ise sırasıyla %70-90 ve %60’ın üzerindeki tahmini enflasyon oranlarıyla 4. ve 5. sıralarda yer aldı. Her iki ülkede de siyasi krizler ve ekonomik çöküş fiyat istikrarını zorluyor.
TÜRKİYE 6. SIRADA YER BULDU
Yıllık %35,41’lik enflasyon oranıyla Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip 6. ülke konumunda bulunuyor. Hayat pahalılığı ve artan kira fiyatları gibi etkiler, enflasyonun vatandaşlar üzerindeki baskısını sürdürüyor.
7. sıradaki Sudan’da ise iç savaş, siyasi belirsizlik ve ekonomik darboğaz nedeniyle enflasyonun %30 ila %50 arasında değiştiği tahmin ediliyor.
DÜNYADA ENFLASYONUN EN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELER
Bazı ülkelerde ise fiyat artışları neredeyse yok denecek kadar düşük seviyelerde seyrediyor. Mayıs 2025 itibarıyla İsviçre'de enflasyon %0,1 seviyesinde negatif gerçekleşerek deflasyon işareti verdi. Çin'de yıllık enflasyon yine %0,1 olarak açıklandı. Japonya’da ise %3,6 ile görece düşük bir oran ölçüldü.
Suudi Arabistan ve Katar gibi enerji zengini ülkelerde sırasıyla %1,6 ve %2 civarındaki enflasyon oranları, fiyat istikrarının sürdürüldüğünü gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon %2,3 olurken Almanya’da bu oran %2,1 olarak kaydedildi.
ENFLASYON SIRALAMASI DENGELERİ GÖSTERİYOR
Açıklanan küresel tablo, ülkelerin uyguladığı para politikaları, siyasi istikrar düzeyleri ve ekonomik yapılarının enflasyonla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin hâlen üst sıralarda yer alması, enflasyonla mücadelenin uzun vadeli ve kararlı politikalar gerektirdiğini gösteriyor.