Dünyada Enflasyon Sıralaması Açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

Arjantin, %80’in üzerinde seyreden enflasyon oranıyla 3. sırada bulunuyor. Devalüasyonlar ve döviz talebi ülke ekonomisindeki istikrarsızlığı körüklüyor.

Lübnan ve Suriye ise sırasıyla %70-90 ve %60’ın üzerindeki tahmini enflasyon oranlarıyla 4. ve 5. sıralarda yer aldı. Her iki ülkede de siyasi krizler ve ekonomik çöküş fiyat istikrarını zorluyor.