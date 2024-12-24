Dünyada Ekonomi Çökse de Ayakta Kalacak Meslekler Belli Oldu! Paraya Para Demiyorlar

Gelişen teknoloji ve özellikle yapay zeka alanındaki ilerlemelerle birlikte, bazı meslekler tarihe karışırken, Gates'in öngörüsüne göre sadece üç meslek dalı sağlam kalacak. Gates’e göre sağlam kalacak 3 meslek; yapay zeka teknolojileri, biyoloji ve enerji. Gates, bu değişime direnmenin anlamsız olduğunu, aksine bu dönüşümün bir parçası olmanın gerekliliğini vurguladı.

İŞ SAATLERİ KISALACAK

Gates, yapay zekanın ekonomiye olan etkileriyle ilgili konuşurken, bu teknolojilerin iş saatlerini kısaltacağını ve insanlara daha yaratıcı ve anlamlı işler yapma fırsatı vereceğini belirtti. "Yapay zeka hızla gelişiyor; bu becerileri öğrenenler iş fırsatlarını daha iyi değerlendirebilecek" diyerek, teknolojinin sunduğu fırsatların iş dünyasını nasıl şekillendireceğine dair öngörülerde bulundu.