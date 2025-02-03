Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Son yıllarda küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler yatırımcıların altına yönelmesine neden olurken, artan altın fiyatları merkez bankalarının da ilgisini çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın rezervlerini artırma stratejisi doğrultusunda yaptığı alımlarla dünyadaki en büyük altın rezervine sahip ülkeler arasına girmeyi başardı.