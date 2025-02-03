Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünya Altın Konseyi’nin 2024 yılına ilişkin yayımladığı rapor, en fazla altın rezervine sahip ülkeleri ortaya koydu. Türkiye, dikkat çeken bir sıralamayla dünya genelinde ilk 10'a girerken, listenin zirvesinde ABD yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler yatırımcıların altına yönelmesine neden olurken, artan altın fiyatları merkez bankalarının da ilgisini çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın rezervlerini artırma stratejisi doğrultusunda yaptığı alımlarla dünyadaki en büyük altın rezervine sahip ülkeler arasına girmeyi başardı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN REZERVİNE SAHİP ÜLKELERİ
Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, dünya genelinde en fazla altın rezervine sahip ülke 8.133 ton ile ABD oldu. Almanya 3.351 tonluk rezervle ikinci sırada yer alırken, 2.541 tonluk altın rezervine sahip İtalya üçüncü sıraya yerleşti.
Fransa 2.436 ton altın rezerviyle dördüncü sırada bulunurken, Çin 2.264 tonluk rezerviyle beşinci sırada yer aldı. Listenin devamında sırasıyla İsviçre (1.039 ton), Hindistan (853,63 ton), Japonya (845,97 ton) ve Hollanda (612,45 ton) geliyor. Türkiye ise 595,37 tonluk rezerviyle dünyanın en büyük 10. altın rezervine sahip ülkesi oldu.
SON 10 YILDA EN FAZLA ALTIN ALAN ÜLKELER
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, son 10 yılda altın alımında en agresif ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.
2013-2023 yılları arasında en fazla altın alımı yapan ülke 1.298 ton ile Rusya olurken, Çin 1.181 tonluk alımla ikinci sıraya yerleşti. Türkiye ise 424 tonluk alımla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’yi 256 tonla Polonya ve 246 tonla Hindistan takip etti.
Türkiye’nin altın rezervlerini artırma stratejisi, ekonomik belirsizlikler ve finansal güvenliği sağlama hedefi doğrultusunda ilerlerken, ülkenin küresel altın piyasasındaki konumunu güçlendirdiği görülüyor.