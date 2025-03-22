Dünyaca Ünlü Şirketten Şaşırtan Karar: İstifa Eden Zengin Olacak, Ayrılana Servet Gibi Para Ödenecek
Mercedes, gönüllü ayrılıkları teşvik etmek için dudak uçuklatan tazminat teklifleri sunuyor. Şirkette uzun yıllar görev yapan bazı çalışanlar istifa etmeleri halinde 500 bin Euro’ya kadar ödeme alabilecek.
Kaynak: Sözcü
Almanya’nın dünyaca ünlü otomotiv devi Mercedes-Benz, personel azaltma planları kapsamında dikkat çeken bir uygulamaya hazırlanıyor. Şirket, özellikle üretim dışı pozisyonlardaki personeli gönüllü olarak ayrılmaya teşvik etmek amacıyla yüksek tazminatlar içeren teklif paketleri sunacak. Uzun yıllardır şirkette çalışan bazı personelin, istifa etmesi durumunda 500 bin Euro’ya (20 milyon 431 bin 650 TL) kadar tazminat alma hakkı doğabilecek.
SADECE ÜRETİM DIŞI PERSONELLER İÇİN GEÇERLİ
Mercedes’in merkezinin bulunduğu Stuttgart’ta yapılan açıklamada, şirket sözcüsü bu sürecin adil ve sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada, "Kariyerine farklı bir yolda devam etmek isteyen ya da hayatında değişiklik yapmayı düşünen çalışanlarımız için cazip fırsatlar sunacağız" ifadelerine yer verildi. Tazminat planlarının yalnızca üretim dışı personel için geçerli olacağı belirtildi.
SENDİKALI ÇALIŞANLAR 2034 YILINA KADAR KORUMA ALTINDA
Şirketin personel azaltma kararı, sendikalı çalışanlara yönelik uygulanamayacak. Çünkü bu çalışanların 2034 yılına kadar iş güvencesi bulunuyor. Bu nedenle Mercedes yönetimi, işten ayrılmaları gönüllü olarak teşvik edecek formüller üzerinde yoğunlaştı.
İSTİFA EDENE 500 BİN EURO'DAN FAZLA TAZMİNAT VERİLECEK
Ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın aktardığına göre, brüt maaşı 9.000 Euro civarında olan ve şirkette 30 yılı geride bırakan 55 yaşındaki bir ekip lideri, gönüllü ayrılması halinde 500 bin Euro’dan fazla tazminat alabilecek. Ayda 7.500 Euro brüt maaş alan ve 20 yıldır şirkette çalışan 45 yaşındaki bir personelin ise yaklaşık 300 bin Euro alabileceği belirtiliyor.
TÜRK ÇALIŞANLAR DA YARARLANACAK
Mercedes’in Almanya’daki fabrikalarında ve genel merkez birimlerinde binlerce Türk çalışıyor. Şirketten ayrılmak isteyen Türk çalışanların da bu yüksek tazminat paketlerinden yararlanabileceği ifade ediliyor.