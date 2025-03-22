Dünyaca Ünlü Şirketten Şaşırtan Karar: İstifa Eden Zengin Olacak, Ayrılana Servet Gibi Para Ödenecek

SENDİKALI ÇALIŞANLAR 2034 YILINA KADAR KORUMA ALTINDA

Şirketin personel azaltma kararı, sendikalı çalışanlara yönelik uygulanamayacak. Çünkü bu çalışanların 2034 yılına kadar iş güvencesi bulunuyor. Bu nedenle Mercedes yönetimi, işten ayrılmaları gönüllü olarak teşvik edecek formüller üzerinde yoğunlaştı.

İSTİFA EDENE 500 BİN EURO'DAN FAZLA TAZMİNAT VERİLECEK

Ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın aktardığına göre, brüt maaşı 9.000 Euro civarında olan ve şirkette 30 yılı geride bırakan 55 yaşındaki bir ekip lideri, gönüllü ayrılması halinde 500 bin Euro’dan fazla tazminat alabilecek. Ayda 7.500 Euro brüt maaş alan ve 20 yıldır şirkette çalışan 45 yaşındaki bir personelin ise yaklaşık 300 bin Euro alabileceği belirtiliyor.