Dünyaca Ünlü Perakende Devi İflas Bayrağını Çekti! Anlaşma İptal Edilince Olanlar Oldu: CEO’su Son Dakika Açıkladı

BORÇ KRİZİ VE FİNANSMAN SORUNLARI

Şirketin finansal sıkıntıları, büyük ölçüde 230 milyon dolarlık borç ve yalnızca 11,8 milyon dolarlık nakit rezervine dayanıyor. Bu durum, The Container Store’un operasyonlarını sürdürebilmesi için ek finansman arayışına girmesine neden oldu. Şirket, bu kapsamda 40 milyon dolarlık yeni bir finansman anlaşması imzalayarak likidite sağlamayı hedefliyor.

İPTAL EDİLEN ANLAŞMA BÜYÜK DARBE OLDU

Ekim ayında Beyond adlı şirketle yapılan 40 milyon dolarlık yatırım anlaşmasının iptal edilmesi, şirket için ciddi bir kayıp yarattı. Beyond’un The Container Store’dan yüzde 40 hisse almayı planladığı bu anlaşma, finansman koşullarının yerine getirilememesi nedeniyle gerçekleşmedi.