Dünyaca Ünlü Perakende Devi İflas Bayrağını Çekti! Anlaşma İptal Edilince Olanlar Oldu: CEO’su Son Dakika Açıkladı
Dünyaca ünlü perakende devi, Beyond adlı firmayla yaptığı anlaşmanın iptal olmasının ardından sarsıldı. Dev şirket, iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’nin önde gelen perakende zincirlerinden The Container Store Group, Inc., iflas koruma için Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Şirket, 230 milyon dolarlık borç yükü ve düşen gelirler nedeniyle Chapter 11 kapsamında yeniden yapılandırma sürecine girdi.
CEO’DAN MÜCADELE AÇIKLAMASI
The Container Store Group CEO’su ve Başkanı Satish Malhotra, iflas koruma başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, şirketin faaliyetlerine devam edeceğini vurguladı. Malhotra, "Stratejimiz sağlam ve bu süreç, işimizi güçlendirme hedefimizin bir parçası. Hem çalışanlarımızı koruyacak hem de müşterilerimize üstün bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz" dedi.
BORÇ KRİZİ VE FİNANSMAN SORUNLARI
Şirketin finansal sıkıntıları, büyük ölçüde 230 milyon dolarlık borç ve yalnızca 11,8 milyon dolarlık nakit rezervine dayanıyor. Bu durum, The Container Store’un operasyonlarını sürdürebilmesi için ek finansman arayışına girmesine neden oldu. Şirket, bu kapsamda 40 milyon dolarlık yeni bir finansman anlaşması imzalayarak likidite sağlamayı hedefliyor.
İPTAL EDİLEN ANLAŞMA BÜYÜK DARBE OLDU
Ekim ayında Beyond adlı şirketle yapılan 40 milyon dolarlık yatırım anlaşmasının iptal edilmesi, şirket için ciddi bir kayıp yarattı. Beyond’un The Container Store’dan yüzde 40 hisse almayı planladığı bu anlaşma, finansman koşullarının yerine getirilememesi nedeniyle gerçekleşmedi.
16,1 MİLYON DOLAR NET ZARAR
Perakende sektöründeki artan rekabet, azalan tüketici harcamaları ve düşen konut talebi, şirketin gelirlerini olumsuz etkiledi. The Container Store, 28 Eylül’de sona eren ikinci çeyrekte satışlarının yüzde 10,5 düşerek 196,6 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Aynı mağaza satışlarında yüzde 12,5 oranında düşüş yaşanırken, şirket 16,1 milyon dolar net zarar bildirdi.
İSVEÇ OPERASYONLARI ETKİLENMEYECEK
Şirketin iflas başvurusunun İsveç’teki Elfa işletmesini kapsamadığı belirtildi. Elfa biriminin operasyonlarına normal şekilde devam edeceği açıklandı.
The Container Store’un iflas başvurusu, perakende sektöründe yaşanan zorlukların şimdilik son örneği oldu. Daha önce Party City ve Big Lots gibi markalar da yılbaşı öncesinde mağazalarını kapatma planlarını duyurmuştu.