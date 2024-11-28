Dünyaca Ünlü Motosiklet Devi İflas Bayrağını Çekti! Rekor Çöküş Yaşadı

1954 yılında ilk motosikletini üreten KTM, özellikle enduro ve off-road segmentinde dünyanın önde gelen yarışçıları tarafından tercih edilen bir marka haline geldi. Ancak tarihindeki ilk büyük kriz 1992’de yaşandı ve şirket iflas ederek üç ayrı birime bölündü: motosiklet üretimi için KTM Sportmotorcycles, bisiklet üretimi için KTM Fahrrad ve otomotiv radyatörleri için KTM Kühler.