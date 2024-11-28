Dünyaca Ünlü Motosiklet Devi İflas Bayrağını Çekti! Rekor Çöküş Yaşadı
Motor sporlarının vazgeçilmez markalarından biri olan ve turuncu rengiyle ikonlaşan KTM, ekonomik kriz nedeniyle iflas etti. Avusturyalı mühendis Hans Trunkenpolz’un 1934 yılında bir demir işleme atölyesi olarak başlattığı ve motosiklet dünyasında efsane haline gelen markanın sahibi Pierer Mobility, yılbaşından bu yana hisselerinde %84’lük bir değer kaybı yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
1954 yılında ilk motosikletini üreten KTM, özellikle enduro ve off-road segmentinde dünyanın önde gelen yarışçıları tarafından tercih edilen bir marka haline geldi. Ancak tarihindeki ilk büyük kriz 1992’de yaşandı ve şirket iflas ederek üç ayrı birime bölündü: motosiklet üretimi için KTM Sportmotorcycles, bisiklet üretimi için KTM Fahrrad ve otomotiv radyatörleri için KTM Kühler.
2007'DE İŞ BİRLİĞİNE GİTMİŞTİ
2000’li yıllarda farklı ortaklıklarla yeniden yükselişe geçmeye çalışan KTM, 2007’de Hindistan merkezli Bajaj Auto ile iş birliği yaparak %14,5 oranında hisse satışı gerçekleştirdi. Bu oran zamanla %47,99’a yükseldi ve Bajaj, KTM’in 250 cc altındaki modellerine üretim desteği verirken, Hindistan ve Güneydoğu Asya pazarlarında da markayı güçlendirdi.
PANDEMİ SONRASI KRİZ DERİNLEŞTİ
Pandemi sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalar, KTM’i zorlu bir sürecin içine sürükledi. Pierer Mobility, ciddi finansman açıklarıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu. Şirket, alacaklılarla müzakerelere başlayarak yeniden yapılandırma sürecine gireceklerini ve üretim miktarını azaltacaklarını açıkladı. Avusturya’daki üretim tesislerinin çıktısının önümüzdeki iki yıl içinde 1 milyar eurodan fazla düşürülmesi planlanıyor.
HİSSELERDE TARİHİ ÇÖKÜŞ
Pierer Mobility’nin iflas açıklaması, borsada da sarsıcı bir etki yarattı. Şirket hisseleri bir günde %45 değer kaybederek 7,8 dolara geriledi ve yıl başından bu yana toplam kayıp %84’e ulaştı. Bu, Pierer Mobility tarihinde bir günde yaşanan en büyük değer kaybı olarak kaydedildi.
OTOMOTİV DÜNYASINDA YENİ BİR İFLAS DALGASI MI?
KTM’in çöküşü, otomotiv sektöründe yakın zamanda yaşanan diğer iflasları akıllara getirdi. Temmuz ayında ünlü spor otomobil koltuk markası Recaro ve jant üreticisi BBS de iflaslarını açıklamıştı. BBS çalışan maaşlarını ödeyememiş, Recaro ise üretimini uçak, ofis ve oyuncu koltuklarıyla sınırlama kararı almıştı.
KTM’in iflası, motosiklet dünyasında bir dönemin kapanışını simgelerken, ekonomik belirsizliklerin sektörde daha fazla dalgalanmaya yol açabileceği endişelerini artırıyor.