Dünyaca Ünlü Kozmetik Devinde Büyük Kriz! 100 Milyar Doları Eridi, Düşüşü Sert Oldu
Lüks kozmetik sektörünün önde gelen markalarından Estée Lauder, son yıllarda ciddi mali kayıplarla karşı karşıya. Şirketin piyasa değeri son üç yılda 100 milyar dolar erirken, hisselerinde sert düşüşler yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle Çin pazarında yaşanan daralma ve genç tüketicilere hitap etmekte zorlanması, şirketin geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor.
FİNANSAL KRİZ DERİNLEŞİYOR
Yaklaşık 80 yıl önce kurulan ve MAC, Aveda, Le Labo, Clinique gibi dünya çapında tanınan markaları bünyesinde barındıran Estée Lauder, mali yapısını koruyabilmek adına temettüsünü neredeyse yarı yarıya azaltma kararı aldı. Şirketin bu adımı hissedarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
L’Oréal’in ardından dünyanın en büyük ikinci kozmetik şirketi olan Estée Lauder, bilançosunda 156 milyon dolarlık zarar açıklarken, satışlarında yaşanan sert düşüş nedeniyle hisse senetleri borsada değer kaybetti. Şirketin hisselerindeki gerileme, kurucu Lauder ailesini de ciddi biçimde etkiledi. Aile, Estée Lauder’in tedavüldeki hisselerinin yaklaşık yüzde 35’ini ve oy gücünün yüzde 84’ünü elinde bulunduruyor.
ÇİN PAZARINA BAĞIMLILIK KRİZİ TETİKLEDİ
Estée Lauder’in eski CEO’su Fabrizio Freda, 2009’dan 2024’e kadar şirketin yönetiminde bulundu ve özellikle Çin pazarına yönelik agresif bir büyüme stratejisi izledi. Pandemi öncesinde Çin’in dünyanın en büyük lüks pazarı olacağı tahmin edilirken, Freda’nın bu öngörüyle yaptığı yatırımlar bir dönem başarılı sonuçlar verdi. 2014’te şirketin Asya-Pasifik bölgesindeki satışları 2,23 milyar dolara ulaştı ve Çin, Estée Lauder’in Amerika’dan bile daha büyük bir pazarı haline geldi.
Ancak pandemi sonrası süreçte Çin’deki tüketici talebinin azalması, seyahat kısıtlamalarının lüks perakende satışlarını düşürmesi ve artan maliyetler şirketi zor duruma soktu. Tedarik zincirindeki aksamalar da Çin’deki krizi daha da derinleştirdi. Şirket, elinde kalan stokları büyük zararlarla eritmeye çalışıyor.
GENÇ TÜKETİCİLERİ KAZANMAKTA ZORLANIYOR
ABD pazarında da rekabet giderek artarken, Estée Lauder’in geleneksel müşteri kitlesinin büyük ölçüde orta ve üst yaş gruplarından oluşması, yeni nesil tüketicilere hitap etmesini zorlaştırıyor. Genç tüketiciler, son dönemde daha hızlı büyüyen Ulta Beauty ve LVMH’nin sahibi olduğu Sephora gibi markalara yöneliyor.
McKinsey’in yakın tarihli bir raporuna göre, küresel güzellik sektörü 2028 yılına kadar 590 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Ancak Estée Lauder’in bu pazardan ne kadar pay alabileceği, yeni CEO Stéphane de La Faverie’nin izleyeceği stratejiye bağlı olacak.