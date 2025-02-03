Dünyaca Ünlü Kozmetik Devinde Büyük Kriz! 100 Milyar Doları Eridi, Düşüşü Sert Oldu

GENÇ TÜKETİCİLERİ KAZANMAKTA ZORLANIYOR

ABD pazarında da rekabet giderek artarken, Estée Lauder’in geleneksel müşteri kitlesinin büyük ölçüde orta ve üst yaş gruplarından oluşması, yeni nesil tüketicilere hitap etmesini zorlaştırıyor. Genç tüketiciler, son dönemde daha hızlı büyüyen Ulta Beauty ve LVMH’nin sahibi olduğu Sephora gibi markalara yöneliyor.

McKinsey’in yakın tarihli bir raporuna göre, küresel güzellik sektörü 2028 yılına kadar 590 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Ancak Estée Lauder’in bu pazardan ne kadar pay alabileceği, yeni CEO Stéphane de La Faverie’nin izleyeceği stratejiye bağlı olacak.