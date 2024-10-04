Dünyaca Ünlü Gayrimenkul Devi İflas Etti: Dağ Gibi Borca Battı
Son dönemlerde sıkça gündeme gelen iflas haberlerine bir yenis daha eklendi. Dünyaca ünlü gayrimenkul devi, milyonlarca liralık borç batağına girdi ve ünlü firma iflas etmek zorunda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel ekonomik kriz, son dönemde birçok şirketin iflasını hızlandırırken, bu kez dikkat çeken bir gelişme Rusya’dan geldi. 2015 yılında kurulan ünlü gayrimenkul şirketi Nakhimov Yönetim, borçlarını ödeyemeyerek iflas bayrağını çekti. Şirketin, milyonlarca liralık borcunun altından kalkamaması, iflas sürecinin başlamasına yol açtı.
AMBARGOLAR İFLASA SÜRÜKLEDİ
Dünyada etkisini giderek artıran ekonomik kriz, salgın hastalıklar, savaşlar ve bölgesel çatışmalar nedeniyle ticari faaliyetleri daha da zorlaştırdı. Bu süreçte ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar, ülkedeki birçok işletmenin işini daha da karmaşık hale getirdi. Nakhimov Yönetim de bu ambargoların etkisiyle mücadele etmekte zorlanarak iflasını açıklayan şirketler arasına katıldı.
BORÇ 4 MİLYON RUBLEYİ AŞTI
Mahkemeye taşınan iflas süreci, Omsk Bölgesi Tahkim Mahkemesi tarafından inceleniyor. Şirketin vergi borcu 4 milyon rubleyi aşmış durumda. Bu borcun ödenememesi, Nakhimov’un iflas sürecini hızlandıran temel sebepler arasında yer alıyor.
2015'TE PAZARA GİRMİŞTİ
Sergey Bobinov’un liderliğinde 2015 yılında pazara giren Nakhimov Yönetim, Amur-2 mikro bölgesinde bulunan konut binalarının yönetiminden sorumluydu. Ancak ekonomik zorluklar ve küresel kriz koşulları, şirketin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirdi.