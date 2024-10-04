Dünyaca Ünlü Gayrimenkul Devi İflas Etti: Dağ Gibi Borca Battı

AMBARGOLAR İFLASA SÜRÜKLEDİ

Dünyada etkisini giderek artıran ekonomik kriz, salgın hastalıklar, savaşlar ve bölgesel çatışmalar nedeniyle ticari faaliyetleri daha da zorlaştırdı. Bu süreçte ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar, ülkedeki birçok işletmenin işini daha da karmaşık hale getirdi. Nakhimov Yönetim de bu ambargoların etkisiyle mücadele etmekte zorlanarak iflasını açıklayan şirketler arasına katıldı.