Dünyaca Ünlü Ekonomistten Türkiye Açıklaması: 2026'ya Kadar Rekor Kıracak
Dünyca ünlü ekonomi profesörü olan Steve Hanke, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi gündeme taşıdı. 2026 tarihini vurgulayan Hanke, "Rekor kıracak" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yatı.
Türkiye ekonomisine değinen Hanke, Türkiye'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerini kaleme aldı ve 2026 yılına kadar rekor kıracağını açıkladı.
sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine yönelik paylaşımda bulundu. Hanke, "Türkiye'de kişi başına düşen 2026 yılına kadar 16.520 dolara çıkması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.
Hanke, Trading Economics verilerine dayandırdığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14.630 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16.520 dolara çıkması öngörülüyor.
Hanke'nin X'teki paylaşımı kısa sürede yüzlerce paylaşım ve yorum aldı.
TÜRKİYE'DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 2024
2023 yılında dünya genelinde orta gelir seviyesi yaklaşık 14.000 dolar olarak tanımlanırken, Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelir seviyesinin bu rakamın gerisinde kaldığı gözleniyor. Türkiye’nin 2024 yılı için hedeflenen kişi başına milli gelirinin 12.875 dolar, 2025 yılı için 13.717 dolar ve 2026 yılı için ise 14.855 dolar olması planlanıyor.