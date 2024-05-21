Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için enflasyon tahmini: Tarih verdiler!

HSBC'nin Türkiye raporunda, enflasyonun Mayıs ayında yüzde 75'e ulaşarak zirve yapacağı ancak 2024 sonunda yüzde 48'e düşeceği tahmin ediliyor.

Raporda, Türkiye'ye yönelik yatırımcı duyarlılığında önemli bir iyileşme olduğu belirtilirken, risklere rağmen yatırımcıların olumlu bir bakış açısına sahip olduğu ve son politika düzenlemelerinin olumlu sonuçlar doğurmasının beklendiği vurgulandı.

Raporda ayrıca, politika yapıcıların ekonomiyi daha sürdürülebilir bir yola soktuğuna dair genel bir uzlaşının olduğu ifade edilirken. Bazı yatırımcılar enflasyon görünümünün daha fazla sıkılaştırmayı gerektirdiğini belirtse de, son düzenleyici önlemler ve politika yapıcıların net iletişiminin beklentileri aştığı değerlendirildi.

Cari açığın bu yıl yaklaşık 30 milyar dolar olabileceği tahmin edilirken, TL'nin stabilizasyonu ve Merkez Bankası rezervlerindeki iyileşmenin yatırımcıları rahatlattığı belirtildi. Merkez Bankası'nın mart ayındaki 500 baz puanlık faiz artışının büyük ölçüde TL'deki zayıflıktan kaynaklandığı ifade edilirken, enflasyonist baskıların yüksek kaldığı ancak TL'nin dengeli seyrettiği bir ortamda Merkez Bankası'nın beklemede kalacağı öngörüldü.