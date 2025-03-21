Dünyaca Ünlü Banka Devi Onlarca Şubesini Kapatıyor! Tarih Verildi
Avrupa'da dijital bankacılığa geçiş hızlanırken, geleneksel bankacılık anlayışının yerini dijital kanallar alıyor. Bu dönüşüm süreci, şube kapatmaları ve personel tasarruflarını da beraberinde getiriyor. Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan İspanyol merkezli Santander, İngiltere genelindeki 95 şubesini kapatma kararı aldı ve 75 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde bankalar geleneksel şube ağı yerine dijital bankacılığa yatırım yapmaya devam ediyor. Bu süreç, şube sayılarının azalması ve personel sayısında tasarrufa gitme anlamına geliyor. İspanyol banka Santander, İngiltere'deki şube ağını küçültme kararı alarak, 444 şubesinin 95’ini kapatacağını duyurdu. Bu kapanışla birlikte yaklaşık 750 çalışanın işsiz kalması bekleniyor.
İNGİLTERE PAZARINDAN ÇEKİLME PLANI
Santander, İngiltere pazarındaki faaliyetlerini küçültmeyi planladığını ve şube kapatma kararının bu strateji çerçevesinde alındığını belirtti. Bankanın sözcüsü, şube kapanışlarının her zaman zor bir karar olduğunu ve bu adımların müşteri üzerindeki etkisinin asgariye indirilmesi için büyük bir özenle planlandığını söyledi.
ŞUBE YENİLEME VE ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMELERİ
Santander, kapanacak şubelerin ardından geriye 349 şube kalacağını, bunlardan 290’ının ise tam hizmet veren şubeler olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, mevcut 36 şubenin çalışma saatlerinin azaltılacağı, 18 şubede tezgah hizmetinin sunulacağı ve beş adet yeni çalışma kafesinin açılacağı belirtildi.
Banka, aynı zamanda 99 şubesini yenilemek için “on milyonlarca sterlin” yatırım yaptığını ve 2024 yılına kadar 50 şubesini daha iyileştirmeyi planladığını duyurdu.
DİJİTAL BANKACILIKTAKİ HIZLI ARTIŞ
Santander yetkilileri, dijital bankacılık işlemlerinde son yıllarda yaşanan hızlı bir artışı vurgulayarak, 2019’dan bu yana dijital işlemlerde %63 oranında bir artış yaşandığını belirtti. Aynı dönemde ise geleneksel şubelerde gerçekleştirilen işlemler %61 oranında azaldı.
MÜŞTERİLER İÇİN ERİŞİM KOLAYLIĞI
Banka, şube kapanışlarının ardından İngiltere nüfusunun %93'ünün, kapanan şubelerden en fazla 10 mil uzaklıkta kalacağını ve bu müşterilerin ülke genelindeki postanelerden de bankacılık hizmeti alabileceğini açıkladı.
Bu karar, Santander’in İngiltere pazarından ayrılmayı düşündüğüne dair önceki haberlerle paralel olarak geldi. Şirket, bütçe kısıtlamaları, yüksek maliyetler ve faiz oranı farkları nedeniyle bu stratejiyi uygulama kararı aldı.