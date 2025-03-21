Dünyaca Ünlü Banka Devi Onlarca Şubesini Kapatıyor! Tarih Verildi

İNGİLTERE PAZARINDAN ÇEKİLME PLANI

Santander, İngiltere pazarındaki faaliyetlerini küçültmeyi planladığını ve şube kapatma kararının bu strateji çerçevesinde alındığını belirtti. Bankanın sözcüsü, şube kapanışlarının her zaman zor bir karar olduğunu ve bu adımların müşteri üzerindeki etkisinin asgariye indirilmesi için büyük bir özenle planlandığını söyledi.

ŞUBE YENİLEME VE ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMELERİ

Santander, kapanacak şubelerin ardından geriye 349 şube kalacağını, bunlardan 290’ının ise tam hizmet veren şubeler olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, mevcut 36 şubenin çalışma saatlerinin azaltılacağı, 18 şubede tezgah hizmetinin sunulacağı ve beş adet yeni çalışma kafesinin açılacağı belirtildi.

Banka, aynı zamanda 99 şubesini yenilemek için “on milyonlarca sterlin” yatırım yaptığını ve 2024 yılına kadar 50 şubesini daha iyileştirmeyi planladığını duyurdu.