Dünyaca ünlü banka, AKP'nin dolar planını açıkladı: 'Bir gecede 7 lira birden düşecek!'

DOLAR YENİDEN 21 LİRAYA DÜŞECEK

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Brooks, Türk lirası için adil değerin 21 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kurun tamamen serbest bırakılacağını ve bu nedenle parite üzerinde ilk aşamada yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşeceğini, sonrasında ise çok sert bir düşüşle dolar kurunun 21 liralara gerileyeceğini açıkladı.