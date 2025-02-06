Dünyaca Ünlü Ayakkabı Devi Resmen Battı! Rekor Zarara Uğradı

13 MİLYON EUROLUK ZARAR

Dünya piyasalarındaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenen SNS, finansal zorluklar yaşadığını ve bu nedenle İsveç’te iflas başvurusu yaptığını duyurdu. Şirket, yaklaşık 13 milyon euro (460 milyon TL) zarar açıklayarak, Paris, Berlin ve Londra’daki mağazalarının yanı sıra internet üzerinden de satışlarını sürdüreceğini bildirdi.