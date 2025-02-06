Dünyaca Ünlü Ayakkabı Devi Resmen Battı! Rekor Zarara Uğradı
İsveç merkezli ünlü ayakkabı markası Sneakersnstuff (SNS), finansal sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusu yaptığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koleksiyonluk ayakkabılarla tanınan ve sokak giyim sektöründe de öne çıkan şirketin iflası, dünya çapındaki müşterilerini derinden üzdü.
13 MİLYON EUROLUK ZARAR
Dünya piyasalarındaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenen SNS, finansal zorluklar yaşadığını ve bu nedenle İsveç’te iflas başvurusu yaptığını duyurdu. Şirket, yaklaşık 13 milyon euro (460 milyon TL) zarar açıklayarak, Paris, Berlin ve Londra’daki mağazalarının yanı sıra internet üzerinden de satışlarını sürdüreceğini bildirdi.
Özellikle koleksiyonluk spor ayakkabı sektöründe küresel çapta yaşanan düşüşün, şirketin iflas kararında etkili olduğu belirtiliyor.