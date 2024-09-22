Dünyaca Ünlü 58 Yıllık Otomotiv Devi İflas Etti

Federnfabrik Erwin Lutz’un iflası, otomotiv sektöründe yaşanan zorlayıcı koşulların ve makine mühendisliğindeki sıkıntıların tedarik zincirini nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Otomotiv endüstrisinin geleneksel tedarikçilerinden biri olan bu şirketin iflası, sektördeki diğer firmalar üzerinde de baskı yaratabileceği endişesiyle dikkat çekiyor.