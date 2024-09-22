Dünyaca Ünlü 58 Yıllık Otomotiv Devi İflas Etti
Dünya genelinde birçok otomobil markasına parça üreten 58 yıllık dev şirket, artan maliyetler ve parça fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle faaliyetlerini sürdüremedi. Dev firma iflas ettiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz, küresel ekonomik koşulların etkisiyle iflas ettiğini açıkladı.
Alman medyasına yansıyan haberlere göre, Baden-Württemberg eyaletinde, Reutlingen yakınlarında faaliyet gösteren Federnfabrik Erwin Lutz, 9 Ağustos'ta Tübingen yerel mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Şirketin iflas sürecini yönetmesi için Reutlingenli avukat Jürgen Sulz geçici iflas yöneticisi olarak atandı.
1966 yılında Erwin Lutz tarafından kurulan fabrika, sıkıştırma yayları, gergi yayları, burulma yayları ve bükülmüş tel parçaları gibi çeşitli yay türlerinin üretiminde uzmanlaşmıştı. Şirketin ürettiği bileşenler, otomotiv endüstrisi ve makine mühendisliği gibi sektörlerde geniş bir kullanım alanı buluyordu.
Federnfabrik Erwin Lutz’un iflası, otomotiv sektöründe yaşanan zorlayıcı koşulların ve makine mühendisliğindeki sıkıntıların tedarik zincirini nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Otomotiv endüstrisinin geleneksel tedarikçilerinden biri olan bu şirketin iflası, sektördeki diğer firmalar üzerinde de baskı yaratabileceği endişesiyle dikkat çekiyor.