Dünya sefalet endeksi açıklandı: Türkiye ilk 10'da!
2022 Dünya Sefalet Endeksi’nde Türkiye ilk 10'a girdi.
Ekonomi profesörü Steve Hanke 2022 yılı için Sefalet Endeksi listesini yayımladı. Euronews Türkçe’nin haberine göre ülkeleri ekonomik koşullarına göre değerlendiren Hanke’nin endeksine göre, 2022’de dünyanın ‘en sefil’ ülkesi 414,7 puanla Zimbabve oldu.
157 ülkenin yer aldığı bu listede Türkiye, 2022’de sefaletin en yüksek olduğu 10’uncu ülke olarak sıralandı. Türkiye’nin sefalet endeksi 101,601 olarak hesaplandı.
İşte dünyanın en sefil 10 ülkesi:
Zimbabwe
Venezuela