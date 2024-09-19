Dünya Ona 'Süper Meyve' Diyor: Türkiye'de Hasadı İlk Kez Yapıldı Kilosu 200 Lira!

NE DİYABT NE KANSERDEN ESER KALIYOR

Aronya'nın bir kısmını perakende olarak sattıklarını anlatan Gümüşbaş, "Aronya, tıbbi aromatik özellikleriyle bilinen bir meyve. Özellikle diyabet ve kanser hastalarımız yoğun ilgi gösteriyor. Kurutulmuş aronyayı da talep olması durumunda toptan alıcılarımıza göndereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de henüz yaygın olmayan bu meyvenin Marmara Bölgesi'nde yoğun olarak yetiştirildiğini belirten Gümüşbaş, "İç Anadolu'da çok aşırı yok, Kırıkkale'de de şu anda bu işi ben tek yapıyorum. Onun haricinde çok yaygın değil.