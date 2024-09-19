Dünya Ona 'Süper Meyve' Diyor: Türkiye'de Hasadı İlk Kez Yapıldı Kilosu 200 Lira!
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çiftçilik yapan Haydar Gümüşbaş, Türkiye'de ilk kez yetiştirdiği aronya meyvesinin hasadına başladı.
Kaynak: İHA
Dünyada "süper meyve" olarak bilinen aronya, tıbbi bitkiler arasında yer alıyor ve yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirme, kalp sağlığını destekleme gibi önemli sağlık faydaları sunuyor.
Gümüşbaş, Bedesten köyündeki arazisinde yetiştirdiği aronyadan yaklaşık 7 ton ürün elde ettiklerini ve bu meyvenin tıbbi özellikleri sayesinde ilaç sanayisinde de kullanıldığını belirtti. Aronya meyvesi, taze olarak tüketildiği gibi sağlık sektöründe de büyük talep görüyor. Kilosu 200 TL'den satılan bu değerli meyve, aynı zamanda birçok hastalığa karşı koruyucu özellikleriyle ön plana çıkıyor.
NE DİYABT NE KANSERDEN ESER KALIYOR
Aronya'nın bir kısmını perakende olarak sattıklarını anlatan Gümüşbaş, "Aronya, tıbbi aromatik özellikleriyle bilinen bir meyve. Özellikle diyabet ve kanser hastalarımız yoğun ilgi gösteriyor. Kurutulmuş aronyayı da talep olması durumunda toptan alıcılarımıza göndereceğiz" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'de henüz yaygın olmayan bu meyvenin Marmara Bölgesi'nde yoğun olarak yetiştirildiğini belirten Gümüşbaş, "İç Anadolu'da çok aşırı yok, Kırıkkale'de de şu anda bu işi ben tek yapıyorum. Onun haricinde çok yaygın değil.
Ürünümüzün de bir taraftan tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Faydalarını insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda kilogram olarak müşterilere gönderiyoruz" diye konuştu.
Aronya meyvesinin kilogramını Kırıkkale'de tanıtım amaçlı 200 TL'den satışa sunduklarını belirten Gümüşbaş, kuru meyvenin fiyatının ise henüz belirlenmediğini ifade ederek, "İnternet üzerinden satış fiyatları 300-350 TL arasında değişiyor, ancak biz tanıtım amacıyla daha düşük bir fiyattan sunacağız" dedi.