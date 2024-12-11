Dünya Kahve Devi Resmen Açıkladı: Yeni Rekorlara Hazır Olun

Volcafe Ltd.’nin kahve piyasasına ilişkin yaptığı beklentisindeki ciddi revizyon, New York borsasında işlem gören arabica kahve vadeli fiyatlarının yüzde 5'e varan artışla rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

UZUN SÜREN KURAKLIK ÜRETİMİ VURDU

Volcafe tarafından hazırlanan rapora göre, dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya, etkili olan uzun kuraklık döneminin ardından 2025-26 sezonunda sadece 34,4 milyon çuval birinci sınıf arabica çekirdeği üretebilecek. Açıklanan yeni rakam, Eylül ayında yapılan tahminlere göre yaklaşık 11 milyon çuval daha düşük seviyede bulunuyor.

CİDDİ TEDARİK SIKINTISI YAŞANACAK

Yaşanması beklenen düşüşün, küresel kahve üretiminde üst üste beşinci kez arz açığı yaşanmasına neden olması beklenirken; tahminlere göre, talep 8,5 milyon çuvalın üzerinde seyredecek ve bu durum kahve piyasalarında ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanacak.