Dünya Ekonomik Forumu: Küresel İş Birliği Kritik Dönüm Noktasında

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), küresel işbirliğinin artan jeopolitik gerilimlerle kritik bir dönüm noktasında olduğunu ve liderlerin güven oluşturmak için dinamik ve çözüm odaklı karar alma süreçlerini benimsemeleri gerektiğini bildirdi.

WEF'in McKinsey & Company ile uluslararası işbirliğini ölçen 41 göstergeyi dikkate alarak geliştirdiği, Küresel İşbirliği Barometresi 2025 yayımlandı.

Küresel işbirliği, ticaret ve sermaye akışları, inovasyon ve teknoloji, iklim ve doğal sermaye, sağlık ve iyilik, barış ve güvenlik olmak üzere 5 farklı başlık altında değerlendirildi.

Barometre, uluslararası işbirliğinin artan jeopolitik tansiyon ve istikrarsızlıklar nedeniyle "yatay seyrettiğini" ancak iklim finansmanı, ticaret ve inovasyondaki olumlu ivmenin umut vadettiğini gösterdi.

Barometreye göre, yaklaşık 10 yıl olumlu bir eğilim görülen uluslararası işbirliği, hali hazırda durma noktasına geldi. Bu durum, barometrenin barış ve güvenlik ayağında özellikle son 7 yıldır görülen keskin düşüşten kaynaklandı.

Artan çatışmalar ve insani krizler geçen yıl Orta Doğu, Ukrayna ve Sudan başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerindeki gelişmelerle rekor seviyeye ulaşırken, Soğuk Savaş sonrası dönemi tanımlayan "büyük ölçüde istikrarlı işbirliği düzeni" yerini daha parçalı bir görünüme bıraktı.

Öte yandan, iklim eyleminden teknolojik yönetişime kadar acil sorunlara yönelik çözümler birbirine bağımlı olmaya devam ediyor.

Küresel güvenlik krizlerine rağmen, aşı dağıtımı, bilimsel araştırma, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve birçok alanda işbirliğinin devam ettiği görülüyor.

Barometrede barış ve güvenlik ayağında keskin düşüş görülmesine rağmen, diğer dört alanda uluslararası işbirliği için gelişen fırsatlar bulunuyor.

Yapay zeka ve diğer gelişmekte olan teknolojiler küresel görünümü yeniden şekillendirirken, faydalarından yararlanmak ve riskleri en aza indirmek için uyumlu işbirliği kritik önem taşıyor.

WEF Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Borge Brende, barometre sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, barometrenin büyük bir küresel istikrarsızlık döneminde ve pek çok yeni hükümetin kendi dönemleri için yeni gündemler geliştirdiği bir dönemde yayımlandığını belirterek, "Barometre, işbirliğinin sadece önemli ekonomik, çevresel ve teknolojik zorlukları ele almak için gerekli olmadığını, günümüzün daha çalkantılı gündeminde mümkün olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

McKinsey & Company Küresel Yönetici Ortağı Bob Sternfels ise küresel inovasyon, sağlık, refah ve dayanıklılığın tek başına ilerletilemeyeceğini dile getirerek, "Liderler, diğer konularda aynı fikirde olmasalar bile temel öncelikler üzerinde birlikte çalışmak için yeni mekanizmalara ihtiyaç duyacak ve geçtiğimiz birkaç yıl bu dengenin mümkün olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA