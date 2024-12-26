Dünya Eğlence Devinden Flaş Türkiye Kararı, Resmen Çekiliyor! Tarih Verildi Eğlence Merkezleri Kapanıyor
Avrupa'nın önde gelen eğlence şirketlerinden Merlin Entertainments, 2013 yılında Türkiye pazarına girmesinin ardından İstanbul'daki tüm eğlence merkezlerini 1 Ocak 2025 itibarıyla kapatma kararı aldı. Şirket, Madame Tussauds İstanbul, Sea Life Akvaryumu ve Legoland İstanbul'un faaliyetlerine son verecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Merlin Entertainments, Türkiye'deki kârlılık problemleri ve pandemi sonrası yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle bu kararı aldığını duyurdu. Şirket, bilet fiyatlarını düşürmesine rağmen yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüşün, operasyonlarının sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini belirtti.
BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILMIŞTI
Türk pazarındaki kârlılığını artırmak amacıyla, Merlin Entertainments bilet fiyatlarını önemli ölçüde düşürmüştü. Özellikle Legoland ve Madame Tussauds İstanbul'a giriş imkânı sunan ikili biletler 644 TL'ye kadar indirilmişti. Ancak, bu indirimlere rağmen şirket, kâr edemedi ve kapanma kararı alındı.
MERLİN ENTERTAİNMENTS’IN TÜRKİYE MACERASI
Merlin Entertainments, 2013 yılında Türkiye'ye adım atarak, Türkiye’deki ilk eğlence merkezini açtı. Şirket, özellikle İngiltere’de önemli bir eğlence sektörü oyuncusuydu. Londra'ya giden her 4 kişiden 1'inin, Merlin’in eğlence merkezlerini ziyaret ettiği biliniyor.
MADAME TUSSAUDS İSTANBUL
2016 yılında Taksim'de, Grand Pera binasında açılan Madame Tussauds İstanbul, 70’in üzerinde ünlü ismin balmumu figürleriyle Türkiye'deki en popüler eğlence merkezlerinden biri haline gelmişti. Bu merkez, yıllar boyunca binlerce çocuğa ve aileye unutulmaz anlar yaşatmıştı.
SEA LİFE AKVARYUMU
Merlin Entertainments’ın Türkiye'deki kapanma kararıyla birlikte, 2015 yılında açılan Sea Life Akvaryumu da kapanacak. Akvaryumda, 270 derecelik panoramik okyanus odası ve 47 sergi tankı bulunuyordu. Akvaryumdaki balıklar, yeni evlere nakledilmeden önce dünya standartlarında bakım almaya devam edecek.
LEGOLAND İSTANBUL
Doğu Avrupa'nın ilk Legoland’i olan Legoland İstanbul, Forum AVM'deki faaliyetlerini 1 Ocak 2025 itibarıyla sonlandıracak. Merlin Entertainments, "LEGOLAND Discovery Centre İstanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı. Legoland İstanbul'un son faaliyet günü 31 Aralık 2024 olacak. Perakende mağazası ise 31 Ocak 2025’e kadar açık kalacak.