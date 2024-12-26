Dünya Eğlence Devinden Flaş Türkiye Kararı, Resmen Çekiliyor! Tarih Verildi Eğlence Merkezleri Kapanıyor

BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Türk pazarındaki kârlılığını artırmak amacıyla, Merlin Entertainments bilet fiyatlarını önemli ölçüde düşürmüştü. Özellikle Legoland ve Madame Tussauds İstanbul'a giriş imkânı sunan ikili biletler 644 TL'ye kadar indirilmişti. Ancak, bu indirimlere rağmen şirket, kâr edemedi ve kapanma kararı alındı.

MERLİN ENTERTAİNMENTS’IN TÜRKİYE MACERASI

Merlin Entertainments, 2013 yılında Türkiye'ye adım atarak, Türkiye’deki ilk eğlence merkezini açtı. Şirket, özellikle İngiltere’de önemli bir eğlence sektörü oyuncusuydu. Londra'ya giden her 4 kişiden 1'inin, Merlin’in eğlence merkezlerini ziyaret ettiği biliniyor.