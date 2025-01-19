Dünya Devlerinde Kriz Derinleşiyor! Rekor Seviyede Arttı

AVRUPA ÇELİK ŞİRKETLERİNDE ZORLUKLAR

Avrupa'daki çelik şirketleri, düşük fiyatlar, yüksek üretim maliyetleri ve zayıf talep nedeniyle kar marjlarının düştüğünü açıkladı. Birçok şirket, işten çıkarmalar, maaş ödemelerindeki gecikmeler ve yatırımların ertelenmesi gibi önlemler alıyor.

AVRUPA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ZOR GÜNLER

Teknolojik ve jeopolitik zorluklarla karşılaşan Avrupa otomotiv sektörü, zayıf talep karşısında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak adına fabrika kapama ve işten çıkarma planları yapıyor.