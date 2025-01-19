Dünya Devlerinde Kriz Derinleşiyor! Rekor Seviyede Arttı
Pandemi sonrası ekonomik zorluklar, yükselen enflasyon ve faiz oranları dünya çapında büyük şirketleri küçülmeye zorladı. 2024 yılı sonunda artan işten çıkarmalar, 2025'e de benzer haberlerle başlarken, birçok şirket personel azaltımına gitme kararı aldı. İşte bu dönemde iş gücünü küçülten bazı şirketler...
Kaynak: Haber Merkezi
Pandemi sonrasında artan enflasyon ve faiz oranları, küresel çapta ekonomik sıkıntılar yaratarak büyük şirketleri küçülme sürecine itti. 2024 yılının sonunda hızlanan işten çıkarmalar, 2025'e de benzer haberlerle başladı. Bu dönemde, özellikle teknoloji devleri ve sanayi sektöründeki büyük şirketler, maliyetlerini düşürmek amacıyla iş gücünde azaltmaya gitmeye başladı.
Rusya-Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere, ekonomik belirsizlikler şirketleri küçülmeye zorladı. Pandemide hızla büyüyen teknoloji firmaları, piyasa koşullarının değişmesiyle iş gücünü azaltma yoluna giderken, Avrupa'daki ekonomik zorluklar sanayi devi şirketleri de benzer adımlar atmaya sevk etti.
BP, İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 5'İNİ İŞTEN ÇIKARTACAK
Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden BP, maliyetleri düşürme planı çerçevesinde yaklaşık 4.700 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. CEO Murray Auchincloss tarafından açıklanan bu karar, şirketin toplam iş gücünün yüzde 5'inden fazlasına denk geliyor.
MİCROSOFT, 2025'TE İŞTEN ÇIKARMALARA GİTTİ
Microsoft, 2025'in başında toplu işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Şirketin güvenlik, satış ve oyun bölümleri gibi farklı departmanlarındaki çalışanlar bu süreçten etkilendi. İşten çıkarmaların gerekçesi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
META, PERFORMANSA DAYALI ÇALIŞAN AZALTIMI YAPTI
Meta, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarma kararı aldı. Performans değerlendirmelerine dayanan bu kararda, boşalan pozisyonların 2025'te yeniden doldurulması planlanıyor.
VOLKSWAGEN, 35 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARTACAK
Alman otomotiv devi Volkswagen, sendika ile yapılan uzun görüşmelerin ardından 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve üretim kapasitesini azaltmak için anlaşmaya vardı.
SAMSUNG, ORGANİZASYONEL REVİZYONA GİDİYOR
Samsung, yarı iletken pazarındaki sorunları çözmek amacıyla üst düzey yöneticileri işten çıkararak organizasyonel bir revizyon sürecine gitti. Şirket, rekabet gücünü yeniden kazanmayı hedefliyor.
AVRUPA ÇELİK ŞİRKETLERİNDE ZORLUKLAR
Avrupa'daki çelik şirketleri, düşük fiyatlar, yüksek üretim maliyetleri ve zayıf talep nedeniyle kar marjlarının düştüğünü açıkladı. Birçok şirket, işten çıkarmalar, maaş ödemelerindeki gecikmeler ve yatırımların ertelenmesi gibi önlemler alıyor.
AVRUPA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ZOR GÜNLER
Teknolojik ve jeopolitik zorluklarla karşılaşan Avrupa otomotiv sektörü, zayıf talep karşısında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak adına fabrika kapama ve işten çıkarma planları yapıyor.
STARBUCKS, KURUMSAL EKİBİNİ KÜÇÜLTÜYOR
ABD'li kahve zinciri Starbucks, yeniden yapılanma kapsamında mart ayında kurumsal ekibini küçültme kararı aldı. Ancak, bu işten çıkarmalar yalnızca kurumsal ekipleri kapsayacak ve şubelerdeki baristalar etkilenmeyecek.
TÜRKİYE’DE İŞTEN ÇIKARMALAR DEVAM EDİYOR
Türkiye'de, özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Sektör temsilcileri, istihdam desteğinin KOBİ dışı firmalar için yeterli olmadığını belirterek, sektöre yönelik kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini savunuyor.
2024'TE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMALAR AZALDI
2024 yılında teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar, bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında azaldı. 546 teknoloji şirketi, toplamda 152 bin çalışanın işine son verdi.