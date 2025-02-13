Dünya Devleri Noktayı Koydu! Sektörde Dengeler Değişecek, Resmen Son Buldu

Honda, Nissan ve Mitsubishi, bir süredir ortak bir holding kurma amacıyla görüşmeler yapıyordu. Ancak şirketler, birleşme planlarını sonlandırma kararı aldı. Yine de, şirketlerin elektrikli araçlara yönelik iş birliğinin devam edeceği ifade edildi.

Başlangıçta, bu birleşme ile birlikte, Toyota ve Volkswagen’den sonra dünyanın üçüncü büyük otomobil grubunun oluşturulacağı belirtilmişti. Ancak yapılan açıklamalara göre, bu hedef gerçekleşmeyecek.