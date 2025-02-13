Dünya Devleri Noktayı Koydu! Sektörde Dengeler Değişecek, Resmen Son Buldu
Japon otomobil devleri Honda, Nissan ve Mitsubishi, bir süredir devam eden birleşme görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu. Şirketlerden yapılan açıklamada, birleşme planlarının iptal edilmesinin ardından şirketlere değer katılması amaçlandığı belirtilirken, elektrikli araç üretimi konusundaki stratejik ortaklıkların ise devam edeceği vurgulandı.
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Honda, Nissan ve Mitsubishi, bir süredir ortak bir holding kurma amacıyla görüşmeler yapıyordu. Ancak şirketler, birleşme planlarını sonlandırma kararı aldı. Yine de, şirketlerin elektrikli araçlara yönelik iş birliğinin devam edeceği ifade edildi.
Başlangıçta, bu birleşme ile birlikte, Toyota ve Volkswagen’den sonra dünyanın üçüncü büyük otomobil grubunun oluşturulacağı belirtilmişti. Ancak yapılan açıklamalara göre, bu hedef gerçekleşmeyecek.
HONDA’NIN TEKLİFİ BİRLEŞME PLANLARINI ETKİLEDİ
Nissan, Honda ve Mitsubishi arasındaki birleşme planlarının sona erdiğini duyurdu. Şirket, iki Japon devinin imzaladığı mutabakat zaptının karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Konuyla ilgili Kyodo News’te yer alan habere göre, Honda’nın Nissan’a yan kuruluş olarak faaliyet gösterme teklifinin ardından birleşme planları sonlandırıldı.
REKABET BASKISI VE SATIŞ ZORLUKLARI
Honda ve Nissan, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ve Amerikalı Tesla gibi rakiplerle rekabette zorlanıyordu. Özellikle Nissan, Çin ve ABD pazarlarında istediği satış rakamlarına ulaşamamakla birlikte, geçtiğimiz yıl 9 bin kişiyi işten çıkarmış ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı.
GELECEK PLANLARI VE HOLDİNG KURULMA SÜRECİ
Nissan ve Honda arasındaki ortak holding şirketi kurma görüşmelerine Mitsubishi Motors da katılmıştı. Ocak 2025’e kadar bu süreçle ilgili sonuca ulaşılması bekleniyordu. Başlangıçta, görüşmelerin Haziran 2025’te tamamlanması ve 2026 yılına kadar holdingin kurulması hedeflenmişti.
Birleşme planlarının iptal edilmesinin ardından, elektrikli araç üretimi ve dijitalleşme alanındaki yenilikçi projelere odaklanarak küresel rekabet gücünü artırma planı da bir süreliğine ertelendi.