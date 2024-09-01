Dünya Devinden Türkiye'ye Büyük Yatırım Kararı: Bu İki Şehirde Olanlar Yaşadı
Dünya devinden Türkiye'ye büyük yatırım kararı sonrası gözler hangi şehirlerde kurulacağı merak edilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bu iki şehirde olanlar yaşadı, Çinli şirketlerin Türkiye'ye yönelik ilgisi artarak devam ediyor. İşte bütün ayrıntılar...
Elektrikli araç üreticisi BYD'nin ardından, elektrik, elektronik ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Wetown Electric Group da Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Yıllık cirosu 10 milyar doların üzerinde olan şirket, Türkiye'de yatırım için Adana ve Denizli illerini radarına aldı.
Ekonomim'de yer alan habere göre, Wetown Electric Group'un üst düzey yöneticileri, fizibilite çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ile bir araya gelen şirketin Elektrik Grup Başkanı Jiang Wengong, Türkiye'deki yatırım imkanlarını yerinde değerlendirdi. Şirket, özellikle Denizli ve Adana illerinde yatırım fırsatlarını araştırıyor.
Çin’in tanınmış ticari markalarından biri olan Wetown Electric Group, enerji dağıtımı ve yenilenebilir enerji alanlarında 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket, Türkiye'yi yeni yatırımları için stratejik bir merkez olarak görüyor. Yapılan görüşmelerde, Türkiye ve özellikle Denizli'deki yatırım imkanları değerlendirildi, enerji sektörünün büyüme potansiyeli üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Çinli firmanın yatırım ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Denizli’nin organize sanayi bölgeleri, ihracat potansiyeli ve Çin ile olan ticari ilişkileri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Kasapoğlu, bu ziyaretin Denizli sanayisinin gelişmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması adına büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.
Wetown Electric Group'un Türkiye'deki yatırım planlarına dair görüşmelerin devam edeceği öğrenildi. Denizli’yi yatırım merkezi olarak tercih etmeleri için şirketle görüşmeleri sürdüreceklerini belirten Kasapoğlu, güçlü iş birliği kanallarının kurulması adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti.