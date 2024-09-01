Dünya Devinden Türkiye'ye Büyük Yatırım Kararı: Bu İki Şehirde Olanlar Yaşadı

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Çinli firmanın yatırım ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Denizli’nin organize sanayi bölgeleri, ihracat potansiyeli ve Çin ile olan ticari ilişkileri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Kasapoğlu, bu ziyaretin Denizli sanayisinin gelişmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması adına büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Wetown Electric Group'un Türkiye'deki yatırım planlarına dair görüşmelerin devam edeceği öğrenildi. Denizli’yi yatırım merkezi olarak tercih etmeleri için şirketle görüşmeleri sürdüreceklerini belirten Kasapoğlu, güçlü iş birliği kanallarının kurulması adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti.