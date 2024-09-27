Dünya Devinden Türkiye Kararı: Türkiye Varlık Fonu ve 8 Belediyenin Kredi Notu Yükseldi

Fitch'in yaptığı açıklamaya göre, bu büyükşehirlerin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı. Kredi notlarının görünümünün "durağan" olarak belirlendiği vurgulandı. Ayrıca, İstanbul'un kıdemli teminatsız notu da "B+"dan "BB-"ye yükseldi.