Dünya Devinden Türkiye Kararı: Türkiye Varlık Fonu ve 8 Belediyenin Kredi Notu Yükseldi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin sekiz büyükşehir belediyesinin ve Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti. Kredi notu artırılan belediyeler arasında Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Fitch'in yaptığı açıklamaya göre, bu büyükşehirlerin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı. Kredi notlarının görünümünün "durağan" olarak belirlendiği vurgulandı. Ayrıca, İstanbul'un kıdemli teminatsız notu da "B+"dan "BB-"ye yükseldi.
Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi tahvil ihraççı temerrüt notlarını (IDR) "durağan" görünüm ile "B+"dan "BB-"ye artırarak Türkiye'nin mali yapısına dair olumlu bir mesaj vermiş oldu.