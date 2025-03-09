Dünya Devinden Tarihi Adım! Türk Şirketini Rekor Paraya Sattı

IBM’İN TARİHİ GELİŞİMİ

IBM'in geçmişi, 1880'li yıllara kadar uzanıyor. Aslında şirketin kökleri, önemli patentlerle şekillendi. Julius E. Pitrap'ın 1885'te hesaplama ölçeği patentini alması ve Alexander Dey'in 1888'de kadranlı kaydediciyi icat etmesi bu sürecin başlangıcını oluşturdu. 1911 yılında, dört şirketin birleşmesiyle IBM, bugünkü adını alarak dünya çapında bir teknoloji devi haline geldi.

DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BİR ETKİ

ABD'nin New York şehrinde merkezi bulunan IBM, 175'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve 282 binin üzerinde çalışanıyla teknoloji sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Şirketin yıllık geliri 62 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor ve varlıkları 135 milyar doları aşmış durumda.