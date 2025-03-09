Dünya Devinden Tarihi Adım! Türk Şirketini Rekor Paraya Sattı
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden IBM, Türkiye’deki önemli varlıklarından biri olan Seri Bilgi Teknolojileri'ni, Türkiye'nin önemli teknoloji firmalarından Destek Bilgisayar'a sattı. IBM'in 2002 yılında kurduğu Seri Bilgi Teknolojileri'nin satış süreci resmi olarak tamamlandı. Bu satış, IBM’in 135 milyar dolarlık varlıklarının bir parçası olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında duyurulan satın alma süreci, şimdi resmen onaylanmış oldu. IBM'in 2002 yılında kurduğu Seri Bilgi Teknolojileri, Destek Bilgisayar tarafından satın alındı. Böylece, Destek Bilgisayar, Seri'nin yüzde 100 hissesine sahip oldu. Bu gelişme, özellikle teknoloji dünyasında dikkatle takip edilen önemli bir adım olarak kaydedildi.
IBM’İN TARİHİ GELİŞİMİ
IBM'in geçmişi, 1880'li yıllara kadar uzanıyor. Aslında şirketin kökleri, önemli patentlerle şekillendi. Julius E. Pitrap'ın 1885'te hesaplama ölçeği patentini alması ve Alexander Dey'in 1888'de kadranlı kaydediciyi icat etmesi bu sürecin başlangıcını oluşturdu. 1911 yılında, dört şirketin birleşmesiyle IBM, bugünkü adını alarak dünya çapında bir teknoloji devi haline geldi.
DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BİR ETKİ
ABD'nin New York şehrinde merkezi bulunan IBM, 175'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve 282 binin üzerinde çalışanıyla teknoloji sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Şirketin yıllık geliri 62 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor ve varlıkları 135 milyar doları aşmış durumda.
DESTEK BİLGİSAYAR’IN BÜYÜK ADIMI
Destek Bilgisayar, 1996 yılında Bordata Bilgisayar adıyla kuruldu ve IBM'in yetkili servisi olarak faaliyet göstermeye başladı. Şirket, yıllar içinde birçok teknoloji devinin yetkili servisi haline geldi. 1998 yılında ismini Destek Bilgisayar olarak değiştiren firma, günümüzde 600 çalışanı ile Türkiye'nin en önemli teknoloji firmalarından biri haline geldi. Ayrıca, şirketin 7 bölgede 29 ofisi ve KKTC’de de bir şubesi bulunuyor.
SERI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ'NİN SATIN ALINMASI
Destek Bilgisayar, IBM’in Türkiye’deki en önemli varlıklarından biri olan Seri Bilgi Teknolojileri’nin yüzde 100 hissesini devralarak önemli bir stratejik adım atmış oldu. Seri Bilgi Teknolojileri, 2002 yılında kuruldu ve 200'e yakın çalışanıyla EFT ödeme terminalleri, saha ve lojistik hizmetleri sunuyor. Bu satın alma, Destek Bilgisayar'ın teknoloji sektöründeki büyüme hedefleri doğrultusunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.