Dünya Devi Holding, Rakibini Satın Aldı: Milyar Dolarlık Yatırım Dengeleri Değiştirdi
Dünyanın en büyük lisanslı görsel içerik sağlayıcılarından Getty Images, rakibi Shutterstock’u satın alarak iki şirketi tek bir çatı altında birleştirme kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketlerden yapılan açıklamada, birleşik yapının 3,7 milyar dolarlık bir işletme değerine sahip olacağı ve New York Borsası’nda "GETY" sembolü ile işlem görmeye devam edeceği bildirildi.
KAPASİTEDE GÜÇLÜ ARTIŞA GİDİYOR
Birleşme sonrası şirketin "Getty Images Holdings" adıyla faaliyet göstereceği belirtilirken, bu adımın müşterilere daha kapsamlı ve derin bir içerik kütüphanesi sunacağı ifade edildi. Açıklamada, birleşik şirketin güçlü finansal yapısının, yenilikçi ürün yatırımları ve hızla büyüyen rekabet ortamında daha fazla kapasite oluşturacağı vurgulandı.
YÖNETİM KADROSU YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
Birleşik şirketin CEO'su, Getty Images’ın mevcut Üst Yöneticisi (CEO) Craig Peters olacak. Ayrıca, şirketin yönetim kurulu 10 üyeden oluşacak. Bu kurulda, Getty tarafından belirlenecek 6 yönetici ile Shutterstock'un CEO'su Paul Hennessy'nin dahil olduğu 4 yönetici yer alacak.
GÜÇLÜ YÖNLERİNİ BİRLEŞTİRECEK
Getty Images CEO’su Craig Peters, birleşmenin sektördeki fırsatları değerlendirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Peters, "Görsel içeriğe olan talebin hızla arttığı bir dönemde, iki işletmenin birbirini tamamlayan güçlü yönlerini birleştirerek, müşterilerimize ve hissedarlarımıza daha fazla değer sunmayı hedefliyoruz" dedi.
FIRSAT KAPISINI ARALADI
Shutterstock CEO’su Paul Hennessy ise birleşmenin her iki şirket için de gelir artırıcı bir adım olacağını ifade ederek, "Bu ortaklık, yaratıcı içerik kütüphanemizi genişletmek, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek ve nakit akışını iyileştirerek büyüme fırsatlarını değerlendirmek için büyük bir fırsat" açıklamasında bulundu.
SEKTÖRDE REKABET KIZIŞACAK
Birleşmenin, görsel içerik sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, bu adımın ürün inovasyonunu hızlandırması ve müşterilere daha geniş bir hizmet yelpazesine geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, iki devin güçlerini birleştirerek sektördeki rekabeti daha da artıracağına dikkat çekiyor.