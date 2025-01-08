Dünya Devi Holding, Rakibini Satın Aldı: Milyar Dolarlık Yatırım Dengeleri Değiştirdi

FIRSAT KAPISINI ARALADI

Shutterstock CEO’su Paul Hennessy ise birleşmenin her iki şirket için de gelir artırıcı bir adım olacağını ifade ederek, "Bu ortaklık, yaratıcı içerik kütüphanemizi genişletmek, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek ve nakit akışını iyileştirerek büyüme fırsatlarını değerlendirmek için büyük bir fırsat" açıklamasında bulundu.

SEKTÖRDE REKABET KIZIŞACAK

Birleşmenin, görsel içerik sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, bu adımın ürün inovasyonunu hızlandırması ve müşterilere daha geniş bir hizmet yelpazesine geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, iki devin güçlerini birleştirerek sektördeki rekabeti daha da artıracağına dikkat çekiyor.