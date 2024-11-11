Dünya Devi Bankadan Şoke Eden Karar: 111 Yönetici İşten Çıkarıldı

Frankfurt merkezli banka, bu birimdeki maliyet-gelir oranını geçen yılın yüzde 80'lik seviyesinden, 2025'te yüzde 60-65 bandına çekmeyi hedefliyor. 2024'ün ilk dokuz ayında bu oran yüzde 77 olarak kaydedildi.

Almanya'daki kitlesel pazar perakende ve servet yönetimi kolunu içeren özel bankacılık birimi, Deutsche Bank'ın gelirinin yüzde 31'ini oluşturmasına karşın, karın yalnızca yüzde 23'ünü sağlıyor.

CNBC'nin haberine göre, bu birim, yıllardır sermaye maliyetlerini karşılayamayan performansı ve başarısız BT geçişinin neden olduğu sorunlar nedeniyle zayıf sonuçlar elde etti ve hem müşteriler hem de düzenleyiciler üzerinde olumsuz etkiler yarattı.

Kaynak: CNBC