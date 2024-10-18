Dünya Devi 1200 Mağazasını Kapatma Kararı Aldı: Bir Devir Sona Erdi

Şirketin maliyetleri düşürme ve operasyonları daha verimli hale getirme hedeflerinin bir parçası olarak atıldı. Haziran ayında duyurulan çok yıllık optimizasyon programı kapsamında CEO Tim Wentworth liderliğinde 300 düşük performanslı mağazanın kapanacağı açıklanmıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte mağaza kapanışlarının sayısında artış yaşandı ve şirket, mali sıkıntıları gidermek amacıyla bu süreci hızlandırma kararı aldı.

ZARARI 3 MİLYAR DOLAR

Walgreens, mali zorluklara rağmen son çeyrekte beklenenin üzerinde satış gerçekleştirdi ve gelirlerinde bir önceki yıla göre %6 artış kaydetti. Ancak, Çinli bir eczane zinciri ve CareCentrix isimli evde bakım hizmeti sağlayıcısının değer kaybı, şirkete 3 milyar dolarlık zarar olarak yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi