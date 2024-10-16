Dünya Bankası’ndan Yeni Adım: Kredi Verme Kapasitesi Artıyor

Dünya Bankası, küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin neredeyse durma noktasına geldiğini açıklamasının ardından yeni adımlarını açıkladı. Kredi verme kapasitesini artıracak ve alınan kredilerin daha uygun fiyatlı hale getirilmesini planlayan Dünya Bankası’nın finansal önlemleri haberimizde…V

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Dünya Bankası’ndan Yeni Adım: Kredi Verme Kapasitesi Artıyor

Dünya Bankası kredi verme kapasitesini artıracak yeni adımlarını açıkladı.

KREDİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan açıklamada, asgari öz kaynak-kredi oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürüldüğü ve 30 milyar dolar daha fazla ek finansman sağlanacağı belirtildi.

Dünya Bankası’ndan Yeni Adım: Kredi Verme Kapasitesi Artıyor - Resim : 1

ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Hizmet verilen ülkelere daha iyi bir ortak olma çabasıyla, borçların daha kolay geri ödenebilmesi için bazı ücretlerin kaldırıldığı bildirilen açıklamada, küçük ülkelere verilen krediler için daha az ücret alınacağı ifade edildi. Açıklamada, bu adımlar bir araya geldiğinde, Dünya Bankası kredilerini almanın daha kolay, geri ödemenin daha ucuz olacağı vurgulandı.

Dünya Bankası’ndan Yeni Adım: Kredi Verme Kapasitesi Artıyor - Resim : 2

10 YIL İÇİNDE 150 MİLYAR DOLAR EK FİNANSMAN

Dünya Bankasının önceki reformlarına da işaret edilen açıklamada, yeni adımların önceki reformlarla birleştiğinde 10 yıl içinde 150 milyar dolardan fazla ek finansmana olanak sağlayabileceği belirtildi. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, bu yeni finansal önlemlerin kredi verme kapasitelerini artıracağını kaydetti.

Dünya Bankası’ndan Yeni Adım: Kredi Verme Kapasitesi Artıyor - Resim : 3

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Kaynak: AA

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