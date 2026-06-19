Dünya Anlaşmaya Kilitlenmişti: ABD-İran Görüşmesi İptal Oldu, Altın Sert Çakıldı

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Küresel piyasalarda son günlerde ABD ile İran arasında diplomatik bir uzlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını artırmıştı. Taraflardan gelen olumlu mesajlar, enerji piyasalarındaki endişelerin azalmasına katkı sağlarken yatırımcılar da enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisiyle pozisyonlarını yeniden şekillendirmişti.

Bu süreçte altın fiyatları da toparlanma eğilimine girerek yükseliş kaydetmişti.

GÖRÜŞMELERİN GERÇEKLEŞMEMESİ SATIŞLARI TETİKLEDİ

Ancak bugün yapılması beklenen görüşmelerin iptal edilmesi, piyasalardaki olumlu havayı tersine çevirdi. Dün 6 bin 342 lira seviyesinden kapanan gram altın, yeni işlem gününde sert değer kaybederek 6 bin 154 liraya kadar geriledi.

Sabah saatlerinde gram altın 6 bin 182 lira seviyelerinde işlem görürken, ons altın da güçlü satışlarla karşılaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 138 dolar seviyesine kadar çekildi.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Uzmanlar, Orta Doğu’daki diplomatik sürecin sekteye uğramasının enerji piyasalarında yeni fiyatlama dalgalarına yol açabileceğini belirtiyor. Olası bir gerilim artışının petrol fiyatlarını yukarı taşıyabileceği, bunun da küresel enflasyon üzerinde baskı yaratabileceği ifade ediliyor.

Artan enflasyon riskinin, başta ABD Merkez Bankası olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz indirimlerini ötelemesine neden olabileceği değerlendiriliyor. Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi ise getirisi bulunmayan altın için olumsuz bir unsur olarak öne çıkıyor.

ALTINDA GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

Piyasa uzmanlarına göre altının kısa vadeli yönü, yalnızca jeopolitik gelişmelere değil, aynı zamanda petrol fiyatlarına ve Fed’in para politikasıyla ilgili sinyallerine bağlı olacak.

ABD ile İran arasındaki temaslara ilişkin gelecek her yeni açıklamanın altın fiyatlarında sert hareketlere yol açabileceği belirtilirken, görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik olumlu adımların fiyatlara destek verebileceği, aksi senaryoda ise satış baskısının devam edebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi