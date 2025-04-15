Dün Sessiz Sedasız Zam Geldi! Fiyatı Birden 22 Bin TL'ye Dayandı

Sony, küresel ekonomik baskılar nedeniyle PlayStation 5’in dijital versiyonuna zam yaptığını duyurdu. Diskli model ve PS5 Pro’da ise fiyat değişmedi. İşte PS5'in zamlı yeni fiyatları...

Dün Sessiz Sedasız Zam Geldi! Fiyatı Birden 22 Bin TL'ye Dayandı

Sony, PlayStation 5 kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir fiyat değişikliğine gitti. Şirket, artan enflasyon ve küresel ekonomik dalgalanmaları gerekçe göstererek Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgelerde PS5 fiyatlarını yükselttiğini duyurdu.

Sony Interactive Entertainment (SIE) tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan itibarıyla sessiz sedasız yürürlüğe giren yeni fiyatlandırma yalnızca dijital versiyonlar için geçerli oldu. Ultra HD Blu-ray disk sürücüsüne sahip standart PS5 modellerinde ise herhangi bir fiyat artışı yapılmadı.

Dün Sessiz Sedasız Zam Geldi! Fiyatı Birden 22 Bin TL'ye Dayandı - Resim : 1

İŞTE YENİ PS5 ZAMLI FİYATLAR

Avrupa: €499,99 (21 bin 602 TL)

İngiltere: £429,99 (18 bin 539 TL)

Avustralya: 749,95 AUD (18 bin 132 TL)

Yeni Zelanda: 859,95 NZD (19 bin 367 TL)

PS5 PRO MODELİNE ZAM GELMEDİ

Sony, yeni zam kararının PS5 Pro modelini kapsamadığını belirtti. Bu modelin satış fiyatı, mevcut haliyle korunacak ve herhangi bir artış uygulanmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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