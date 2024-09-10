Dul, Yetim, Evde Bakım, 65 Yaş Aylığı ve Engelli Maaşlarına Zam Ayarı

Yıl sonu enflasyon tahminleri, memur maaşlarına ve sosyal yardımlara yapılacak zam oranlarını etkiliyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan verilere göre, Ocak 2025'te memur maaşlarına yüzde 9,3 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Bu artış, memur ve emekli maaşlarını önemli ölçüde artıracak. En düşük emekli maaşının 15 bin TL seviyelerine, en düşük memur maaşının ise 43 bin TL'ye yükselmesi öngörülüyor.