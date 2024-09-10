Dul, Yetim, Evde Bakım, 65 Yaş Aylığı ve Engelli Maaşlarına Zam Ayarı
Sosyal yardımlar ve destek ödemelerinde önemli bir artış öngörülüyor. Memur maaşlarına yapılacak zamlar, 2025 yılı Ocak ayında 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli aylıkları gibi sosyal yardımları da etkileyecek. Yapılan tahminlere göre, bu yardımların tutarı 10 bin TL'ye yaklaşacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
Yıl sonu enflasyon tahminleri, memur maaşlarına ve sosyal yardımlara yapılacak zam oranlarını etkiliyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan verilere göre, Ocak 2025'te memur maaşlarına yüzde 9,3 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Bu artış, memur ve emekli maaşlarını önemli ölçüde artıracak. En düşük emekli maaşının 15 bin TL seviyelerine, en düşük memur maaşının ise 43 bin TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
Memur maaşlarına yapılan zamlara paralel olarak, sosyal yardımlar da güncellenecek. İşte beklenen değişiklikler:
-65 Yaş Aylığı: 4.183 TL'den 4.572 TL'ye
-Evde Bakım Maaşı: 9.078 TL'den 9.922 TL'ye
-Engelli Aylığı (Yüzde 40-69): 3.338 TL'den 3.648 TL'ye
-Engelli Aylığı (Yüzde 70 ve üstü): 5.006 TL'den 5.471 TL'ye
-Engelli Yakını Aylığı: 3.338 TL'den 5.471 TL'ye
-Kronik Hastalık Yardımı: 9.078 TL'den 9.922 TL'ye
SED ÖDEMELERİ DE ARTACAK
Sosyal Ekonomik Destek ödemelerinde de artışlar yaşanacak. Yeni tutarlar şu şekilde olacak:
-Okul Öncesi Çocuk: 4.313 TL'den 4.714 TL'ye
-İlköğretim Çocuğu: 6.467 TL'den 7.068 TL'ye
-Ortaöğretim Çocuğu: 6.898 TL'den 7.539 TL'ye
-Ortaöğretim Çağında Olup Okumayan Çocuk: 4.313 TL'den 4.714 TL'ye
-Yükseköğretim Öğrencisi: 7.762 TL'den 8.483 TL'ye
-Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler: 3.449 TL'den 3.769 TL'ye