Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti
Kabine toplantısı sonrası en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Gelişmenin ardından en çok merak edilen konular arasında dul ve yetim maaşları da yer aldı.
Türkiye'de 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, dosya bazında 10 bin TL’nin altında maaş almayacak. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarlar farklı olacak.
Kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa eş, yüzde 50’sini alıyor bir çocuğu yüzde 25’ini alması durumunda o 10 bin TL’ yüzde 50 payı olana 5 bin TL, yüzde 25 pay çocuğu alıyorsa 2 bin 500 TL’ye çıkmış oldu.
Habertürk'te yer alan habere göre 2024 yılı için geçerli zamlı dul ve yetim maaş tablosu şu şekilde:
Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş 2.500 TL,
50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL,
Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.
NOT: Bu tutarlar, belirtilen oranlarda yapılan zamların ardından elde edilecek yeni ödeme miktarlarını yansıtmaktadır.
KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?
Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar.
Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir.
Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.
Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur.
Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır.
Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.