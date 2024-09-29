Düğün Salonu Devi İflas Etti: Düğün Tarihi Alan Çiftler Mağdur Oldu

Salgın sonrası ekonomik sıkıntılardan etkilenen işletmeler arasında bu düğün salonu da yer alıyor. Özellikle 2019’da başlayan koronavirüs salgınıyla birlikte ABD genelinde birçok işletme iflas etti. Pizza Hut’ın 127 şubesinin kapanmasının ardından bu iflas haberi de gündeme oturdu.

New Jersey’deki bu iflas haberi, düğün planları yapan çiftler için büyük bir mağduriyet oluştururken, küresel ekonomik sıkıntıların etkisinin devam ettiğini gösteriyor.