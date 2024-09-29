Düğün Salonu Devi İflas Etti: Düğün Tarihi Alan Çiftler Mağdur Oldu
ABD’nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren büyük bir düğün salonu, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti. Küresel ekonomik koşulların etkisiyle artan mali sıkıntılar, birçok işletmenin kapanmasına yol açarken, bu iflas da mağduriyet yarattı. Düğün tarihi alan birçok çift, salonun kapanmasıyla zor durumda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
New Jersey’nin Paterson kentindeki Art Factory adlı düğün mekanı, geçtiğimiz Cumartesi günü iflas başvurusunda bulundu. Düğün salonunun sahipleri, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Yıkıcı bir haberi paylaşmak zorundayız… Hacizle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, özellikle düğün hazırlıkları yapan çiftler arasında büyük bir üzüntü yarattı.
Düğün salonunun kapanmasına dair açıklamada, stüdyo sahipleri ani iflasın nedenini Billy Procida isimli bir iş insanına bağladı. Ancak Procida, NBC New York’a yaptığı açıklamada bu suçlamaları reddetti. “Bu gördüğüm en üzücü durumlardan biri. Bize yöneltilen suçlamaların hepsi asılsız. Biz de diğer mağdurlar gibi bu durumun kurbanıyız” dedi.
Salgın sonrası ekonomik sıkıntılardan etkilenen işletmeler arasında bu düğün salonu da yer alıyor. Özellikle 2019’da başlayan koronavirüs salgınıyla birlikte ABD genelinde birçok işletme iflas etti. Pizza Hut’ın 127 şubesinin kapanmasının ardından bu iflas haberi de gündeme oturdu.
New Jersey’deki bu iflas haberi, düğün planları yapan çiftler için büyük bir mağduriyet oluştururken, küresel ekonomik sıkıntıların etkisinin devam ettiğini gösteriyor.